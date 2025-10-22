Thama Movie Review : लोककथा आणि मानवी जीवनाची उत्तम सांगड

Bollywood Latest News : दिग्दर्शक आदित्य सरपोतदारने मराठीबरोबरच हिंदी चित्रपटसृष्टीतही आपले पाय चांगलेच रोवलेले आहेत. 'काकुडा' आणि 'मुंज्या' या यशस्वी चित्रपटांनंतर आता त्याचा 'थामा' हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आहे. हॉरर कॉमेडी या जॉनरमध्ये त्याचा चांगलाच हातखंडा आहे. आपण लहानपणी पुस्तकांमध्ये वाचलेल्या दंतकथांना त्याने रुपेरी पडद्यावर आणलेले आहे. .'थामा' चित्रपटामध्ये त्याने वेताळ विश्वाची सफर घडविताना त्याला प्रेमाची झालर उत्तम चढविली आहे. लोककथा आणि आजचा काळ यांची उत्तम सांगड घातलेली आहे. हॉरर कॉमेडी प्रकारातील हा एक वेगळ्या पठडीमध्ये बसणारा चित्रपट आहे. या कथेला विनोदी तडका देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तांत्रिक बाबींमध्येही हा चित्रपट उजवा आहे..आकाश गोयल (आयुष्यमान खुराना) आणि ताडका (रश्मिका मंदाना) यांची ही गोष्ट आहे. आकाश गोयल हा एक धाडसी पत्रकार असतो. एका घनदाट जंगलामध्ये तो आपल्या काही सहकाऱ्यांसेहत ट्रेकिंगला जातो. तेथे व्हिडीओ शूट करीत असताना अचानक एक अस्वल त्याच्यावर हल्ला करते. या हल्ल्यामध्ये तो बेशुद्ध पडतो आणि जेव्हा त्याला जाग येते तेव्हा त्याच्यासमोर एक रहस्यमय स्त्री उभी असलेली दिसते. या स्त्रीचे नाव ताडका असते. ती सामान्य स्त्री नसून वेताळ विश्वातील म्हणजेच अर्धमानवी, अर्ध दैवी अस्तित्व असलेली असते. ती मृत आणि जिवंत जगाच्या सीमारेषेवर भटकलेली असते; पण ही बाब आलोकला माहीत नसते आणि तो तिच्या प्रेमामध्ये हळूहळू गुंतत जातो..परंतु आपण मानवी जगाचा एक भाग होऊ शकत नाही हे ताडकाला माहीत असते आणि ती त्याच्यापासून दूर जाण्याचा प्रयत्न करीत असते. परंतु आलोक तिच्या प्रेमामध्ये गुंतलेला असतो आणि अशातच आलोकचा अपघात होतो. या अपघातातून ताडका त्याला वाचविते खरी; पण तेथे अशी एक घटना घडते की ताडका वेताळचा नियम मोडते. ही बाब यक्षासनला (नवाजुद्दीन सिद्धीकी) कळते. मग हा यक्षासन कोण असतो आणि तो नेमका काय करीत असतो? आलोकचे प्रेम प्रकरण पुढे सरकते की नाही? ताडका त्याच्यापासून दूर जाते का? वेताळचा नियम काय असतो? आदी प्रश्नांची उत्तरे हा चित्रपट पाहिल्यानंतरच मिळतील..दिग्दर्शक आदित्य सरपोतदारने लोककथेला आजच्य़ा युगाची सांगड उत्तम प्रकारे घातलेली आहे. त्यातील रहस्य आणि विनोद यांचा सुरेख मेळ साधलेला आहे. त्यामुळे चित्रपट उत्कंठावर्धक झाला आहे. व्हिज्युअल इफेक्टस््चा चांगलाच वापर या चित्रपटामध्ये करण्यात आला आहे. .आयुष्यमान खुराना हा सध्याचा आघाडीचा अभिनेता आहे. त्याने उत्तमोत्तम चित्रपट आतापर्यंत दिलेले आहेत. त्याचा प्रत्येक चित्रपट वेगळा असतो आणि त्याने विचारपूर्वक तो केलेला असतो. त्याला विनोदाची उत्तम जाण आहे आणि आलोकच्या भूमिकेतून ते पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. या भूमिकेतील विविध पैलू त्याने पडद्यावर उत्तम प्रकारे मांडलेले आहेत. रश्मिका मंदानानेदेखील आपल्या ताडकाच्या भूमिकेला चांगलाच न्याय दिला आहे. तिचा परफॉर्मन्स पॉवरपॅक आहे. .चित्रपटाच्या क्लायमॅक्सला तिचे तसेच आलोक आणि यक्षासन यांच्यातील अॅक्शन चांगलीच रंगलेली आहे. सिनेमॅटोग्राफर सौरभ गोस्वामी यांनी ही अॅक्शन दृश्ये आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये छान बंदिस्त केली आहेत. अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्धिकीने साकारलेली यक्षासन ही नकारात्मक भूमिका लक्षात राहणारी अशीच आहे. त्या भूमिकेची देहबोली आणि त्याच्या तोंडी असलेले संवाद ठसठशीत आहेत..अभिनेते परेश रावल यांनी आपल्या भूमिकेतून अधिक गंमत आणलेली आहे. मलाईका अरोरा आणि नोरा फतेही यांची आयटम साँग्ज मजेशीर झाली आहेत. संगीतकार सचिन जिगर यांच्या उत्तम संगीताची साथ या चित्रपटाला लाभली आहे. सध्या 'तुम मेरे ना हुए' हे गाणे चांगलेच गाजत आहे.चित्रपटामध्ये त्रुटी आहेत. पूर्वार्ध काहीसा संथ झाला आहे. मात्र उत्तरार्ध अधिक चांगला झाला आहे. काही दृश्ये अनावश्यक वाटत आहेत. त्यामुळे चित्रपटाची लांबी अधिक झाली आहे. असो. एकूणच सांगायचे तर आदित्य सरपोतदार आणि त्याच्या टीमने एक उत्तम हॉरर कॉमेडी चित्रपट आणलेला आहे. लोककथा आणि मानवी जीवन यांची उत्तम सांगड या चित्रपटामध्ये घालण्यात आली आहे.."त्याने मला विचित्र पद्धतीने स्पर्श केला" पारुने सांगितला तिला आलेला वाईट अनुभव "सहन करायचं नाही मारायचं..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.