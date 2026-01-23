Premier

अभिनेत्याने दुसऱ्यांदा बांधली लग्नगाठ; ५ वर्ष पहिल्या पत्नीला माहितीच नाही; आता म्हणते, 'ती माझ्या मुलीपेक्षा २ वर्षांनीच मोठी...'

ACTOR HID HIS SECOND WEDDING FOR 5 YEARS: लोकप्रिय अभिनेत्याने वयाच्या ४८व्या वर्षी लग्नगाठ बांधलीये. त्याने एका मॉडेलसोबत दुसरं लग्न केलं. मात्र आता त्यावर पहिल्या पत्नीने आक्षेप घेतलाय.
hiren chatterjee

hiren chatterjee

esakal

Payal Naik
Updated on

सिनेसृष्टीत लग्न, अफेअर आणि घटस्फोट या गोष्टी सर्रास पाहायला मिळतात. अशाच एका बंगाली अभिनेत्याने पत्नीला अंधारात ठेवून दुसरं लग्न केलं आहे. हा अभिनेता भाजप नेतादेखील आहे. अभिनेता हिरेन चॅटर्जी सध्या त्यांच्या दुसऱ्या लग्नामुळे चर्चेत आहे. हिरेन यांनी वयाच्या ४८ व्या वर्षी मॉडेल रितिका गिरीसोबत लग्न केलं. त्यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाचे फोटो शेअर केले होते. मात्र काही मिनिटांतच त्यांनी डिलीट केले. त्यामुळे हा चर्चेचा विषय बनलाय. त्यांना १९ वर्षांची मुलगी आहे. याशिवाय त्यांच्या पहिल्या पत्नीने आता त्यांचा घटस्फोट झाला नसल्याने त्यांचं हे लग्न अवैध असल्याचं सांगितलंय. मात्र यावर त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीनेही प्रतिक्रिया दिलीये.

Loading content, please wait...
Entertainment Field
bollywod actor

Related Stories

No stories found.