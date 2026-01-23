अभिनेत्याने दुसऱ्यांदा बांधली लग्नगाठ; ५ वर्ष पहिल्या पत्नीला माहितीच नाही; आता म्हणते, 'ती माझ्या मुलीपेक्षा २ वर्षांनीच मोठी...'

सिनेसृष्टीत लग्न, अफेअर आणि घटस्फोट या गोष्टी सर्रास पाहायला मिळतात. अशाच एका बंगाली अभिनेत्याने पत्नीला अंधारात ठेवून दुसरं लग्न केलं आहे. हा अभिनेता भाजप नेतादेखील आहे. अभिनेता हिरेन चॅटर्जी सध्या त्यांच्या दुसऱ्या लग्नामुळे चर्चेत आहे. हिरेन यांनी वयाच्या ४८ व्या वर्षी मॉडेल रितिका गिरीसोबत लग्न केलं. त्यांनी सोशल मीडियावर त्यांच्या लग्नाचे फोटो शेअर केले होते. मात्र काही मिनिटांतच त्यांनी डिलीट केले. त्यामुळे हा चर्चेचा विषय बनलाय. त्यांना १९ वर्षांची मुलगी आहे. याशिवाय त्यांच्या पहिल्या पत्नीने आता त्यांचा घटस्फोट झाला नसल्याने त्यांचं हे लग्न अवैध असल्याचं सांगितलंय. मात्र यावर त्यांच्या दुसऱ्या पत्नीनेही प्रतिक्रिया दिलीये. .आजतकशी बोलताना हिरेन यांच्या पहिल्या पत्नी म्हणाल्या, 'मला त्यांच्या दुसऱ्या लग्नाबद्दल सोशल मीडियावरुनच कळालंय.मीदेखील लग्नाचे तेच फोटो पाहिले जे तुम्ही सगळ्यांनी पाहिले आहेत. हिरेन यांनी २०२१ मध्ये खड़गपूर विधानसभा निवडणुक जिंकल्यानंतर आमच्या नात्यात खटके उडू लागले होते. त्यानंतर वर्षभरातच मला त्यांचं दुसऱ्या महिलेसोबत संबंध असल्याचं समजलं होतं. पण सुरुवातीला मी याकडे दुर्लक्ष केलं होतं. ती महिला आमच्या मुलीपेक्षा फक्त दोन वर्षांनी मोठी आहे. त्यामुळे हे नातं स्वीकारणं माझ्यासाठी शक्य नव्हतं. म्हणूनच मी २०२२ मध्ये हिरेनपासून वेगळं राहण्याचा निर्णय घेतला.' .तर हिरेन यांची दुसरी पत्नी रितिका हिनेदेखील सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत याबद्दल खुलासा केला आहे. तिने लिहिलं, 'माझं आणि हिरेनचं लग्न ५ वर्षांपूर्वीच झालंय. आता केलेला हा सोहळा फक्त मानसिक समाधानासाठी आयोजित केला होता. अनिंदिताला घटस्फोटाची कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली आहे. जर कोणाला लग्न बेकायदेशीर वाटत असेल तर त्यांनी कायदेशीर पावले उचलावीत.' रितिकाने केलेला घटस्फोटाच्या नोटिशीचा दावा अनिंदिता यांनी फेटाळून टावला आहे. .राधा मुंबईकर नाही 'बिग बॉस मराठी ६' साठी आधी 'या' नृत्यांगनेला झालेली विचारणा; का दिला नकार? म्हणाली- शेवटच्या ३ दिवसात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.