Entertainment News : अॅक्शन आणि मनोरंजनप्रधान सिनेमांसाठी ओळखले जाणारे दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यावेळी वेगळ्या धाटणीचा सिनेमा घेऊन येत आहेत. जॉन अब्राहम प्रमुख भूमिकेत असलेला त्यांचा आगामी चित्रपट एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या जीवनावर आधारित असून, त्याचं शीर्षक 'मारिया आयपीएस' असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी..रोहित शेट्टी दिग्दर्शित हा चित्रपट देशातील ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी राकेश मारिया यांच्या आयुष्यावर आधारित असल्याचं सांगितलं जात आहे. चित्रपटाचं चित्रीकरण अंतिम टप्प्यात असून, आतापर्यंत निर्मात्यांनी अधिकृतपणे शीर्षक जाहीर केलेलं नाही. मात्र, मिळालेल्या माहितीनुसार 'मारिया आयपीएस' हे नाव चित्रपटासाठी योग्य मानलं जात आहे.. दिग्दर्शक रोहित शेट्टी, अभिनेता जॉन अब्राहम आणि मुख्य टीमला हे शीर्षक आशय आणि प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणाऱ्या संदेशाच्या दृष्टीने समर्पक वाटत आहे. येत्या काही महिन्यात शीर्षकावर शिक्कामोर्तब होऊन त्यासोबत चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर केली जाऊ शकते. हा चित्रपट रोहितच्या आजवरच्या कामापेक्षा अधिक वास्तववादी आणि गंभीर शैलीतील असल्याचं सांगितलं जात आहे. तरीही, प्रेक्षकांना आकर्षित करणारे व्यावसायिक घटक त्यात असतील, असंही स्पष्ट केलं जात आहे. . जॉन अब्राहमने या चित्रपटात साकारलेली भूमिका वेगळी आणि लक्षवेधी ठरणार आहे. चित्रीकरणासाठी मुंबईतील दक्षिण आणि मध्य भागांतील प्रत्यक्ष लोकेशन्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला आहे. याशिवाय, एलोरा स्टुडिओजमध्ये उभारलेल्या पोलीस स्टेशनच्या सेटवर महत्त्वाचे प्रसंग आणि तीव्र चौकशीचे दृश्ये चित्रीत करण्यात आली आहेत. दरम्यान, या प्रकल्पानंतर रोहित शेट्टी फेब्रुवारीपासून 'गोलमाल ५'च्या शूटिंगला सुरुवात करणार आहे..