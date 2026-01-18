Premier

जॉन अब्राहम–रोहित शेट्टीचा नवा अ‍ॅक्शनपट!

Rohit Shetty New Movie : दिग्दर्शक रोहित शेट्टी अभिनेता जॉन अब्राहमबरोबर नवीन सिनेमात काम करतोय. जाणून घेऊया या नव्या सिनेमाविषयी.
Rohit Shetty New Movie

Rohit Shetty New Movie

esakal

Santosh Bhingarde
Updated on

Entertainment News : अ‍ॅक्शन आणि मनोरंजनप्रधान सिनेमांसाठी ओळखले जाणारे दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यावेळी वेगळ्या धाटणीचा सिनेमा घेऊन येत आहेत. जॉन अब्राहम प्रमुख भूमिकेत असलेला त्यांचा आगामी चित्रपट एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या जीवनावर आधारित असून, त्याचं शीर्षक ‘मारिया आयपीएस’ असण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.

Loading content, please wait...
rohit shetty
Entertainment news
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.