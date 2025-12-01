हळदीत नाचताना पाहून झाले फिदा पण लग्नासाठी विचारल्यावर घरच्यांनी... हटके आहे महीपत शिखरेची लव्हस्टोरी

'ठरलं तर मग' या लोकप्रिय मालिकेतील अर्जुन आणि सायली यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. मात्र या मालिकेतील इतर कलाकारांनीदेखील प्रेक्षकांची मनं जिंकलीयेत. पूर्णा आजी, प्रतिमा, प्रिया सगळेच आपल्या कामात चोख आहेत. मात्र असं असलं तरी या सगळ्यांवर एक व्यक्ती भारी पडतो तो म्हणजे मालिकेही व्हिलन महीपत शिखरे. मालिकेत अभिनेते मयूर खांडगे महीपतची भूमिका साकारतायत. मयूर यांनी यापूर्वीही आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकलीयेत. मात्र महीपत या पात्राने त्यांना वेगळी लोकप्रियता मिळवून दिलीये. मालिकेतील या रागीट व्हिलनची लव्हस्टोरी मात्र खूप जबरदस्त आहे. .मयूर खांडगे यांच्या पत्नीचं नाव प्रणिता खांडगे आहे. मयूर यांनी नुकतीच दूरदर्शन सह्याद्रीला मुलाखत दिली. यात बोलताना त्यांची लव्हस्टोरी सांगितलीये. या मुलाखतीत बोलताना ते म्हणाले, 'माझं बालपण हलाखीच्या परिस्थितीत गेलं. सर्वसामान्य कुटुंबातून आलेल्या मी पैशांसाठी रंगकाम करण्यापासून ते बाजारात काम करण्यापर्यंत अनेक छोटे-मोठे व्यवसाय केले. बालपणापासूनच मला अभिनयाची प्रचंड आवड होती, ज्यामुळे मी 'अभिरंग बालकलाकार' संस्थेमध्ये सक्रिय झालो. प्रणिताचा मामेभाऊ मयूर माझ्यासोबत प्रायोगिक नाटकांमध्ये काम करायचा.'.ते पुढे म्हणाले, 'एकदा त्याने आपल्या बहिणीच्या लग्नात मला बोलावलं. हळदीच्या समारंभात मी प्रणिताला नाचताना पाहिलं आणि तिथेच तिच्या प्रेमात पडलो. यानंतर नंबरची देवाणघेवाण केली. भेटीगाठी वाढल्या आणि लवकरच दोघांमध्ये प्रेम फुललं. आमची आर्थिक परिस्थिती सामान्य असल्यामुळे प्रणिताच्या घरच्यांनी लग्नाला स्पष्ट नकार दिला. अभिनय क्षेत्र बेभरवशाचं आहे, असं अनेकांचं मत होतं. काही काळासाठी हे प्रकरण थंडावलं. मात्र, प्रणिताच्या कॉलेजच्या एका कार्यक्रमासाठी मला बोलावणं आलं. तिथे आमची पुन्हा एकदा भेट झाली आणि आम्ही एकत्र येण्याचा निर्णय घेतला..मयूर म्हणाले, 'लग्नाच्या वेळी काही नातेवाईकांनी आम्हाला टोमणे मारले होते, "बघूच हे दोघे संसार कसा करतात!" असं म्हणत ते गंमत बघायला बसले होते. पण गेली १३ वर्ष आमच्या संसाराचा गाडा उत्तम पद्धतीने सुरू आहे. सगळ्यांच्या नाकावर टिच्चून आम्ही संसार करून दाखवला.' मयूर सध्या 'झी मराठी'वरील 'सावली होईना सुखाची' या मालिकेतही खलनायकाच्या भूमिकेत आहेत. यापूर्वी त्यांनी 'आई कुठे काय करते' या लोकप्रिय मालिकेत संजनाच्या पहिल्या नवऱ्याची (शेखर) भूमिका साकारली होती. .लाल शालू, केसात गजरा... अखेर सामंथाने दुसऱ्यांदा बांधली लग्नगाठ; लग्नाचे फोटो पाहिलेत का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.