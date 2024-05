Premier

Ranbir Kapoor : रणबीरच्या रामायण सिनेमाबाबत महत्त्वाची अपडेट ! 'या' ही सिनेमाचं शूटिंग करणार सुरु

Ranbir Kapoor starts shooting of this big budget movie along with Ramayana : अभिनेता रणबीर कपूरच्या रामायण सिनेमाबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर आलीये.