‘ओ रोमिओ’मध्ये शाहिद कपूरचा रौद्र अवतार; सोशल मीडियावर लूक चर्चेत

Marathi Entertainment News : या वर्षातील बहुप्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक असलेल्या 'ओ रोमिओ'ची पहिली झलक अखेर प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या पोस्टरमध्ये अभिनेता शाहिद कपूर पूर्णपणे वेगळ्या आणि आक्रमक रूपात दिसत आहे. साजिद नाडियादवाला यांनी सादर केलेला आणि दिग्दर्शक विशाल भारद्वाज यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार होणारा हा चित्रपट सुरुवातीपासूनच चर्चेत आहे. .या पोस्टरमध्ये शाहिद कपूरचा चेहरा रक्ताने माखलेला असून, त्याच्या चेहऱ्यावरून वेदना, राग आणि बंडखोरी स्पष्टपणे जाणवते. हा अवतार केवळ बाह्य आक्रमकतेपुरता मर्यादित न राहता, त्याच्या व्यक्तिरेखेतील मानसिक संघर्ष आणि अस्थैर्यही दाखवतो. संपूर्ण पोस्टरमध्ये कोणतीही अतिरिक्त दृश्ये न ठेवता सगळं लक्ष फक्त या व्यक्तिरेखेच्या मानसिक अवस्थेवर केंद्रित करण्यात आलं आहे. .या झलकवरून 'ओ रोमिओ' हा चित्रपट पारंपरिक प्रेमकथा नसून, भावनिक गुंतागुंत, हिंसा आणि मानवी स्वभावाच्या अंधाऱ्या बाजूंवर भाष्य करणारा असावा, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. चित्रपटात शाहिद कपूरसोबत अभिनेत्री तृप्ती डिमरी प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहे. .नाडियादवाला ग्रँडसन एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली तयार झालेला हा चित्रपट १३ फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित होणार आहे. एकूणच, या पोस्टरमधून शाहिदचा आतापर्यंत न पाहिलेला रौद्र आणि अस्वस्थ करणारा अवतार समोर आला आहे.