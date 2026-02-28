‘टॉक्सिक’ने रचला नवा इतिहास!

Entertainment News : दा क्षिणात्य चित्रपटसृष्टीतील आघाडीचा अभिनेता यशच्या आगामी चित्रपट ‘टॉक्सिक: ए फेरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स’बाबत प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता आहे. १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाने प्रदर्शनापूर्वीच तमिळनाडूतील बॉक्स ऑफिसवर मोठा टप्पा गाठला आहे. या चित्रपटाचे तमिळनाडूमधील वितरणाचे हक्क तब्बल ६३ कोटी रुपयांच्या अॅडव्हान्सवर, कमिशन बेसिसवर लॉक झाल्याची माहिती समोर आली आहे. .अलीकडच्या काळातील तमिळनाडूतील ही सर्वात मोठ्या वितरण डीलपैकी एक मानली जात आहे. यामुळे ‘टॉक्सिक’ हा चित्रपट राज्यातील सर्वात मोठ्या आगामी प्रदर्शनापैकी एक ठरत असल्याचं बोललं जात आहे. चित्रपटाच्या प्रदर्शनासाठी संपूर्ण तमिळनाडूमध्ये मल्टी-डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रॅटेजी अवलंबण्यात आली आहे, ज्यामुळे सिंगल स्क्रीनपासून मल्टिप्लेक्सपर्यंत मजबूत मांडणी करता येणार आहे.. ‘टॉक्सिक’ची कथा यश आणि गीतू मोहनदास यांनी लिहिली असून, दिग्दर्शनही गीतू मोहनदास यांनीच केलं आहे. चित्रपटात यशसोबत नयनतारा, कियारा अडवाणी, हुमा कुरेशी, रुक्मिणी वसंत आणि तारा सुतारिया महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत..यशची या सिनेमात मुख्य भूमिका आहे. केजीएफनंतर एक महत्त्वपूर्ण सिनेमातून यश बऱ्याच काळाने प्रेक्षकांच्या भेटीस येतोय. त्यामुळे या सिनेमाविषयी अनेकजण उत्सुक आहेत. .याशिवाय यश नितीन तिवारी यांच्या रामायण या सिनेमातही दिसणार आहे. या सिनेमात तो रावणाची भूमिका साकारतोय. त्याच्या या सिनेमासाठीही प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .वडील नाही तर 'या' कारणामुळे दिलीप कुमारांनी मोडलं मधुबालाशी ठरलेलं लग्न ; दिग्गज अभिनेत्रीने केली पोलखोल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.