दीपिका पादुकोणची ‘स्त्री’ यूनिव्हर्समध्ये एंट्री?

Deepika Padukone In Stree Movie : स्त्री युनिव्हर्समध्ये दीपिका पादुकोण दिसणार असल्याची चर्चा आहे. काय आहे ही बातमी जाणून घेऊया.
Santosh Bhingarde
Marathi Entertainment News : हिंदी सिनेमातील हॉरर–कॉमेडीचे समीकरण सर्वाधिक प्रभावीपणे लोकप्रिय करणारी फ्रेंचायझी म्हटली तर ‘स्त्री’ या चित्रपटाचे नाव स्वाभाविकपणे पुढे येते. श्रद्धा कपूर आणि राजकुमार राव यांच्या दमदार कामगिरीने या फ्रेंचायझीने प्रेक्षकांना विनोद, रहस्य आणि अलौकिक घटकांचा अनोखा मिलाफ दिला. ‘भेड़िया’, ‘मुंज्या’ आणि ‘थामा’ यामुळे मॅडॉक फिल्म्सचे मॅडॉक हॉरर कॉमेडी युनिव्हर्स सध्या देशात चर्चेचा प्रमुख विषय आहे.

