दीपिका पादुकोणची ‘स्त्री’ यूनिव्हर्समध्ये एंट्री?

Marathi Entertainment News : हिंदी सिनेमातील हॉरर–कॉमेडीचे समीकरण सर्वाधिक प्रभावीपणे लोकप्रिय करणारी फ्रेंचायझी म्हटली तर ‘स्त्री’ या चित्रपटाचे नाव स्वाभाविकपणे पुढे येते. श्रद्धा कपूर आणि राजकुमार राव यांच्या दमदार कामगिरीने या फ्रेंचायझीने प्रेक्षकांना विनोद, रहस्य आणि अलौकिक घटकांचा अनोखा मिलाफ दिला. ‘भेड़िया’, ‘मुंज्या’ आणि ‘थामा’ यामुळे मॅडॉक फिल्म्सचे मॅडॉक हॉरर कॉमेडी युनिव्हर्स सध्या देशात चर्चेचा प्रमुख विषय आहे..आता या विश्वात आणखी एका मोठ्या स्टारचा सहभाग होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून त्यावर सध्या प्रेक्षक आणि इंडस्ट्रीचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. हिंदी चित्रपटसृष्टीत ‘लेडी सुपरस्टार’ म्हणून ओळखली जाणारी दीपिका पादुकोण स्त्री यूनिव्हर्सचा भाग होऊ शकते, अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी दीपिका पादुकोण मुंबईतील मॅडॉक फिल्म्सच्या कार्यालयाबाहेर दिसल्याने या बातमीला आणखी वेग मिळाला..सूत्रांच्या माहितीनुसार, लोककथांमध्ये प्रसिद्ध असलेल्या बंगाली रहस्यमय भूतनी शकचुन्नी या पात्रावर मॅडॉककडून मोठा प्रकल्प तयार केला जात आहे. या भूमिकेसाठी दीपिका पादुकोणशी चर्चा सुरू असल्याचं सांगितलं जात आहे. तसेच या कथेत भविष्यात ‘स्त्री’ फ्रेंचायझीसोबत क्रॉसओव्हर होण्याचीही शक्यता सूचित केली जात आहे..जर हे वास्तवात घडलं, तर पहिल्यांदाच दीपिका पादुकोण एका हॉरर–कॉमेडी अवतारात दिसेल. अर्थात निर्मात्यांकडून किंवा दीपिकाकडून अधिकृत काहीही सांगण्यात आलेे नाही. तरीही प्रेक्षकांच्या चर्चेनुसार श्रद्धा कपूरच्या ‘स्त्री’ला दीपिका पादुकोणची ‘शकचुन्नी’ टक्कर देताना दिसणार का? हा प्रश्न सध्या सोशल मीडियावर सर्वाधिक चर्चेत आहे..महाराष्ट्रात धुमाकूळ घालणारे ‘द फोक आख्यान’चे संगीतकार आता पहिल्यांदाच 'या' मराठी सिनेमाला देणार संगीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.