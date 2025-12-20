मीराच्या डोळ्यांचा रंग का बदलला? इतके दिवस कुठे होती? 'तुला जपणार आहे'च्या अभिनेत्री सांगितलं खरं कारण, म्हणते- सेटवर मला...

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. मालिकेतील प्रत्येक पात्र त्यांना आपल्याच घरातील सदस्य वाटतं. त्यामुळेच मालिकेतील एखादं पात्र बदललं किंवा त्यात काही वेगळं वाटलं तर प्रेक्षकांच्या ते लगेच लक्षात येतं. त्यामुळेच झी मराठीवरील लोकप्रिय मालिका 'तुला जपणार आहे' मध्ये झालेले बदलही प्रेक्षकांनी दाखवून दिले होते. काही दिवस मालिकेतील मीराचं पात्र साकारणारी मुख्य अभिनेत्री गायब होती. ती परत आल्यावर तिच्या नाकावर पट्टी होती. तिच्या डोळ्यांचा रंग बदललेला यासगळ्या गोष्टी प्रेक्षकांना खटकल्या. त्याबद्दल प्रेक्षक विचारणाही करत होते. आता अखेर मालिकेतील मीराने प्रेक्षकांच्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं दिली आहेत..'तुला जपणार आहे' मालिकेत मीराची भूमिका अभिनेत्री महिमा म्हात्रे साकारतेय. यापूर्वी मीराचे डोळे काळे दाखवण्यात आले होते. मात्र नंतर तिच्या डोळ्यांचा रंग घारा दाखवण्यात आला. तिच्या नाक आणि कपाळावर काही पट्ट्याही लावलेल्या आहेत. अखेर महिमाने एक व्हिडिओ शेअर करत स्वतः त्यामागचं कारण सांगितलं आहे. महिमा व्हिडिओमध्ये म्हणाली, 'तुमच्यापैकी अनेक जण मेसेज, डीएम किंवा कमेंट करुन विचारतायंत की, मीरा तुझ्या नाकावर काय झालंय? तर मला त्यांना सांगायचंय की, मालिकेमध्ये अॅक्शन सिक्वेन्स शूट करत असताना मी पडले आणि मला थोडसं लागलं आहे.'.ती पुढे म्हणाली, 'डॉक्टरांनी त्यावर लगेच मेकअप करू नये, असा सल्ला दिला. त्यांच्याच सल्ल्याने आम्ही आता पट्टी लावून शूट करतोय. डोळ्याच्या अगदी जवळ जखम असल्याने, मला लेन्स लावता येत नाहीये. म्हणूनच मी माझ्या खऱ्या डोळ्यांनी शूट करतेय. त्यामुळे तुम्हाला मालिकेमध्ये हा नवीन लूक पाहायला मिळतो आहे. त्याचबरोबर मला तुमचे मनापासून आभार मानायचे आहेत. मध्यंतरी मी एपिसोडमध्ये नव्हते, तेव्हासुद्धा तुम्ही खूप मेसेज केले, कमेंट केल्या. या सगळ्यातून मला तुमचं प्रेम कळत होतं आणि मला ते मेसेज वाचून छान वाटत होतं.'.ती पुढे म्हणाली, 'मला माहितेय यापूर्वी तुम्ही मीरावर खूप प्रेम केलंय, आता मीरामध्ये जो छोटासा बदल पाहायला मिळतो आहे, तो तुम्ही स्वीकारुन तिच्यावर आधीपेक्षा जास्त प्रेम कराल.' तिने प्रेक्षकांचे त्यांच्या प्रेमासाठी आभार मानलेत. १७ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सुरू झालेली ही मालिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. .'सुंदरा मनामध्ये भरली' फेम मराठी अभिनेत्रीची 'तस्करी'मध्ये एन्ट्री; इम्रान हाश्मीसोबत शेअर करणार स्क्रीन .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.