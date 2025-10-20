"नोकरी करणाऱ्यांपेक्षा आमची मेहनत जास्त" काजोलच्या वक्तव्यावरून सोशल मीडिया पेटलं

Bollywood Entertainment News : अभिनेत्री काजोल पुन्हा एकदा आपल्या वक्तव्यामुळे चर्चेत आली आहे. अलीकडेच तिने केलेल्या एका वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांकडून तिच्यावर टीकेचा वर्षाव होत आहे. काजोलने कलाकारांच्या मेहनतीची तुलना ९ ते ५ काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी केली आहे..काजोलचं हे वक्तव्य अनेकांना खटकलं.काजोल सध्या ‘टू मच’ या सेलिब्रिटी चॅट शोची सूत्रसंचालक म्हणून भूमिका निभावत आहे. या शोमध्ये अलीकडेच वरुण धवन आणि आलिया भट्ट पाहुणे म्हणून सहभागी झाले होते..या दरम्यान, चर्चेच्या वेळी काजोलने इंडस्ट्रीतील कलाकारांना “सामान्य नोकरी करणाऱ्यांपेक्षा अधिक परिश्रम करावे लागतात,” असं विधान केलं. तिच्या या वक्तव्याशी वरुण आणि आलिया यांनी सहमती दर्शवली नाही, पण काजोलने आपली भूमिका ठाम ठेवली. काजोल म्हणाली, “आमच्या कामात शंभर टक्के ऊर्जा लागते. आम्हाला सतत ॲक्टिव्ह राहावं लागतं. शूटिंगदरम्यान आम्हाला आहार, झोप, शरीरयष्टी सगळं सांभाळावं लागतं.”.तिने पुढे म्हटलं, “९ ते ५ काम करणारे कर्मचारी आपल्या कामाच्या वेळेत विश्रांती घेऊ शकतात, कॉफी ब्रेक घेऊ शकतात, थोडं रिलॅक्स होऊ शकतात. पण आमचं काम सतत सजग आणि उपस्थित राहण्याचं असतं. आमच्याकडे अशा प्रकारचा आराम मिळत नाही.” मात्र काजोलचं हे विधान अनेकांना पटलेलं नाही. .सोशल मीडियावर याबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक नेटकऱ्यांनी “प्रत्येक क्षेत्रात मेहनत असते”, “सर्व कामं वेगळी पण महत्त्वाची असतात” अशा प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काहींनी तिला वास्तवापासून दूर असल्याची टीका केली, तर काहींनी तिच्या वक्तव्याला ‘अनुचित तुलना’ असं संबोधलं आहे. सध्या या वादावर काजोलने अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र, तिचं वक्तव्य अनेकांच्या भावना दुखावणारं ठरल्याचं स्पष्ट दिसत आहे..मानिनी मिटवणार पार्थ काव्यामधील दुरावा ; प्रोमो पाहून प्रेक्षक झाले खुश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.