प्रोमो पाहिल्यावर एकाचा मेसेज आला की... मधुराणीने सांगितला 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले'च्या शूटिंगचा अनुभव

लवकरच छोट्या पडद्यावर 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' ही मालिका सुरू होतेय. स्टार प्रवाहवर सुरू होणाऱ्या या मालिकेकडे प्रेक्षकांचे डोळे आहेतच. सोबतच या मालिकेतील कलाकार ते साकारत असलेल्या पात्रांना योग्य न्याय देतील अशी खात्रीही आहे. कारण मुळात ही मालिका महान क्रांतिसूर्य ज्योतिराव फुले आणि स्त्री शिक्षणासाठी झटणाऱ्या सावित्रीबाई फुले यांच्या आयुष्यावर आधारित आहे. या मालिकेत अभिनेते अमोल कोल्हे जोतीरावांच्या भूमिकेत तर मधुराणी गोखले सावित्रीबाईंच्या भूमिकेत आहे. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मधुराणीने तिच्या मालिकेतील सावित्रीबाई साकारण्याचा प्रवासाबद्दल सांगितलं आहे. .मधुराणीने नुकतीच महाराष्ट्र टाइम्सला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, ''आई कुठे काय करते' ही मालिका संपल्यानंतर आता जी कलाकृती करू ते याच्या पुढचं असायला हवं, हा विचार मनात पक्का होता. स्टार प्रवाह वाहिनीचे सतीश राजवाडे यांनी सावित्रीबाईंच्या भूमिकेविषयी विचारलं. सावित्रीबाईंच्या भूमिकेसाठी आपल्याला विचारलं जातंय, ही माझ्यासाठी मोठी गोष्ट होती. पण त्यासाठी आपण तयार आहोत का, हा विचार करण्यासाठी मी थोडा वेळ घेतला. त्याच दिवशी विविध पातळ्यांवर विचार करून संध्याकाळी मी होकार कळवला.'.मालिकेच्या शूटिंगचा अनुभव सांगताना ती म्हणाली, 'प्रोमोचं चित्रीकरण करताना खोटा का होईना शेणाचा पहिला गोळा अंगावर मारला आणि तो छातीवर बसला. तेव्हा त्या स्त्रीनं काय सहन केलं असेल, याची जाणीव झाली. त्या प्रसंगात इतरांचे संवाद इतके बोचणारे, टोचणारे होते. त्यांच्या जागी तेव्हा मी किंवा आजच्या जगात कोणीही असतं तर तिथून पळालं असतं. ते चित्रीकरण करताना जाणीव झाली की, भूमिकेच्या माध्यमातून या दिव्यातून आपल्यालाही जायचं आहे. प्रोमो पाहिल्यावर एक जण म्हणाला, 'खरंच सावित्रीबाईंना बघतोय असं वाटलं' ही माझ्यासाठी सगळ्यात मोठी प्रतिक्रिया होती.'.या मुलाखतीत मधुराणी ट्रोलर्सबद्दलही बोलली. मुलाखतीत ती म्हणाली, 'टीकाकारांचा मी इतका विचारच करत नाही. मुळात मला त्यांची मानसिकता समजत नाही. कोणाची मतं ग्राह्य धरायची, कोणाला आपली 'पॉवर' द्यायची हे माझं ठरलंय. त्यामुळे ट्रोल करणाऱ्यांकडे मी दुर्लक्ष करते. कामाच्या व्यापातून मिळत असलेला मोकळा वेळ १०० टक्के माझ्या मुलीला देण्याचा आटापिटा असतो. ते कधीच पुरेसं वाटत नाही. 'मदर गिल्ट' घेऊनच मी काम करते. पण त्यातूनही ती शिकत जात असावी.' ही मालिका ५ जानेवारीपासून संध्याकाळी ७. ३० वाजता स्टार प्रवाहवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .१२ जानेवारीपासून कलर्स मराठीवर मोठे बदल; ४ मालिकांची वेळ बदलली, तर 'ही' गाजलेली मालिका घेणार निरोप .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.