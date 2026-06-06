Premier

अख्खा खांब अंगावर पडला... 'उधे गं अंबे'च्या सेटवर मयुरी कापडणेचा झालेला अपघात; म्हणाली, 'कुणी माझं कानातलं काढत होतं...'

ACTRESS HAD ACCIDENT ON UDHE GA AMBE SET: लोकप्रिय अभिनेत्री मयुरी कापडणे हिने 'उधे गं अंबे' या मालिकेच्या सेटवर घडलेली घटना सांगितलीये. जेव्हा सेटवर अपघात घडला होता.
mayuri kapdane

mayuri kapdane

ESAKAL

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावर अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात काम करणारे कलाकार नेहमीच प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. हे कलाकार नव्या मालिकेत दिसल्यावरही चाहते त्यांना लगेच ओळखतात. अशीच एक प्रेक्षकांची आवडती अभिनेत्री मयुरी कापडणे सध्या चाहत्यांमध्ये चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे तिने दिलेली मुलाखत. मयुरीने पहिल्याच चित्रपटात दिग्दर्शकाकडून मानसिक छळ सहन केला. याच मुलाखतीत मयुरीने 'उधे गं अंबे' या मालिकेच्या शूटिंगदरम्यान घडलेल्या अपघाताबद्दल सांगितलंय.

Loading content, please wait...
mahesh kothare
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment