अख्खा खांब अंगावर पडला... 'उधे गं अंबे'च्या सेटवर मयुरी कापडणेचा झालेला अपघात; म्हणाली, 'कुणी माझं कानातलं काढत होतं...'

छोट्या पडद्यावर अनेक मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. त्यात काम करणारे कलाकार नेहमीच प्रेक्षकांच्या लक्षात राहतात. हे कलाकार नव्या मालिकेत दिसल्यावरही चाहते त्यांना लगेच ओळखतात. अशीच एक प्रेक्षकांची आवडती अभिनेत्री मयुरी कापडणे सध्या चाहत्यांमध्ये चर्चेत आहे. त्याचं कारण म्हणजे तिने दिलेली मुलाखत. मयुरीने पहिल्याच चित्रपटात दिग्दर्शकाकडून मानसिक छळ सहन केला. याच मुलाखतीत मयुरीने 'उधे गं अंबे' या मालिकेच्या शूटिंगदरम्यान घडलेल्या अपघाताबद्दल सांगितलंय. .मयुरीने नुकतीच इट्स मज्जाला मुलाखत दिली. यात बोलताना मयुरी म्हणाली, ''उधे गं अंबे' ही माझ्या आयुष्यातली बेस्ट मालिका, बेस्ट सह कलाकार, बेस्ट प्रोडक्शन हाउस होतं. आपण कधीच असा विचार नाही करत की आपल्या बरोबर अपघात वगरे होईल. पण झाल्यानंतर मला टेन्शन आलेलं. कारण मीसुद्धा विचार केला नव्हता की सेटवर माझ्यासोबत असा काही अपघात होईल. आम्ही एक सीन शूट करत होतो आउटडोर. एक पिलर होता सिरॅमिक आणि रॉड असलेला. २ माळे उंचीचा तो पिलर होता आणि चालू सिनमध्ये तो माझ्या अंगावर पडला. मी थोडक्यात वाचले. तो कमरेपासून खाली पडला. जर तो डोक्यावर वगरे पडला असता तर काहीतरी दुखापत झालीच असती.' .मयुरी पुढे म्हणाली, 'जेव्हा तो पिलर माझ्या अंगावर पडलेला मला आठवतच नाहीये. मी जागेवर कोसळलेले. माझा अर्धा चेहरा मातीत होता. मी जे आई म्हणून जोरात ओरडले. त्यानंतर मला काहीच आठवत नाहीये. सगळीकडे काळोख होता. मला काही समजत नव्हतं. मला उठता येत नव्हतं. माझी हालत खराब होती. मला एवढं कळत होतं कुणीतरी माझे कानातले काढतंय, कुणी गळ्यातलं काढतंय. एकदोन जण रडतायत, काय झालं म्हणून. पायाला दुखापत झालेली. पण प्रोडक्शन आणि अख्ख्या युनिटमधल्या लोकांनी ज्या पद्धतीने माझी काळजी घेतली. दुसऱ्या दिवशी सात वाजता मी सेटवर होते. आणि मला त्या गोष्टीचं मुळीच रिग्रेट नाहीये कारण महेश कोठारे.' .मयुरी म्हणाली, 'ज्यादिवशी हे सगळं घडलं त्यादिवशी मला लगेच उचलून हॉस्पिटलला नेलं. स्कॅनवगरे केले. सगळी प्रोसिजर झाली. मला परत सेटवर नेण्यात आलं. महेश सरसुद्धा घरून आले सेटवर मला बघायला. ते आल्यावर माझी विचारपूस केली.आल्यावर मानले, उद्याचं काही होऊ शकतं का? शेड्युल अडकलंय. आणि एक असतं जेव्हा तुम्ही काळजी दाखवता, जेव्हा प्रेमाने बोलताय, मला दिसतंय की तुम्ही अडचणीत आहात तर मी का नाही म्हणेन. मी म्हंटल ठीक आहे मी येते उद्या. बघू आपण कितपत मी काम करू शकतेय. आणि त्या दिवशीही माझी खूप काळजी घेतली गेली.' .ज्याला सगळे... कंटेन्ट क्रिएटर अथर्व रुकेची 'तुंबाडची मंजुळा' चित्रपटात कशी झाली निवड? दिग्दर्शकाचा मोठा खुलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.