गरोदरपणांनंतर स्त्रीच्या शरीरात काय बदल होतात? मोनिका दबडे अनुभव सांगत म्हणाली, 'सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे...

'ठरलं तर मग' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री मोनिका दबडे हिने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं तर जिंकलीच सोबतच तिने सोशल मीडियावरून चाहत्यांना आपलंसं केलं. मोनिका सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रीय असते. ती तिचे वैयक्तिक आयुष्यातील व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसते. ती स्वतःची कशी काळजी घेते इथपासून तिच्या कपडे आणि बाळापर्यंत सगळंच ती चाहत्यांसोबत शेअर करते. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत मोनिकाने प्रेग्नन्सीनंतर स्त्रियांच्या शरीरात काय काय बदल होतात आणि त्यावर काय उपाय केले पाहिजेत याबद्दल सांगितलं आहे. .मोनिकाने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना तिने ती सप्लिमेंट्स घेत असल्याचं सांगितलं. मोनिका म्हणाली, 'सप्लिमेंट्स घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. मी सकाळी घेतल्या आहेत. कारण- प्रेग्नन्सीनंतर शरीरात काही कमतरता निर्माण होतात. कॅल्शिअम, व्हिटॅमिन सी आणि आयर्न अशा गोष्टींबद्दल बायकांनी काळजी घेतली पाहिजे . ब्लड टेस्ट केल्यानंतर रिपोर्टमध्ये जर आलं की काही कमतरता आहे, तर त्यावर काम करा. माझ्याकडे ज्या सप्लिमेंट्स आहेत, त्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार घेतलेल्या आहेत. पण, तुम्ही थेट मेडिकलमधूनही घेऊ शकता.'y.मोनिका पुढे म्हणाली, 'तुम्ही त्यांना सांगितलं की सप्लिमेंट्स हव्या आहेत, जसं आपण व्हिटॅमिन डी किंवा ईच्या गोळ्या घेतो, तसंच हेही आहे. पण, हे मला माझ्या डॉक्टरांनी दिलेलं आहे. आयर्न, फॉलिक ॲसिड आणि व्हिटॅमिन सी केस, चेहऱ्यासाठी महत्त्वाचे आहे. प्रेग्नन्सीनंतर माझ्यात हिमोग्लोबीनची कमतरता होती, त्यामुळे मी आयर्नची सप्लिमेंट्स घेते.' दरम्यान मोनिका 'ठरलं तर मग' मालिकेत अस्मिताच्या भूमिकेत दिसतेय. .काय? सेलेब्रिटींसोबत दिसणारा ऑरी करतो लाखोंच्या घरात कमाई? एका रीलसाठी घेतले ७६ लाख; म्हणतो- गेल्याच महिन्यात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.