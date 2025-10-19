Movie Review : तू बोल ना - प्रेमाच्या नव्या परिभाषेची उत्तम गुंफण

Marathi Entertainment News : मैत्री आणि प्रेम हे कुणी सांगून किंवा ठरवून होत नाही. ते आपसुकच होत असते आणि याबाबतीत प्रत्येकाचे आचारविचार निरनिराळे असतात. प्रत्येकाच्या मैत्रीची आणि प्रेमाची परिभाषा वेगळी असते. त्यानुसार तो विचार करीत असतो. मैत्री आणि प्रेमामध्ये भावभावनांचे सूर उत्तम जुळले की त्यातूनच एक वेगळे नाते तयार होते. .अभिनेत्री आणि दिग्दर्शिका मृण्मयी देशपांडेचा ‘तू बोल ना’ हा आता प्रदर्शित झालेला चित्रपट प्रेमाची अशीच एक वेगळी परिभाषा मांडणारा आहे.आतापर्यंत आपण कितीही प्रेमपट पाहिले असले तरी हा निराळा आणि वेगळा असा चित्रपट आहे. भावभावनांची तसेच आचारविचारांची उत्तम गुंफण या चित्रपटामध्ये करण्यात आली आहे. अभिनेत्री मृण्मयी देशपांडेचा ‘मन फकीरा’ या चित्रपटानंतरचा दिग्दर्शक म्हणून हा दुसरा चित्रपट आहे. यामध्ये तिने मनातील गुंतागुंत तसेच भावभावना आणि आताच्या पिढीचे आचारविचार यांचे सुरेख चित्रण केले आहे..ही कथा आहे मनवा (मृण्मयी देशपांडे) आणि श्लोक (राहुल पेठे) या परस्पर भिन्न स्वभाव असलेल्या व्यक्तींची. श्लोक आता वयात आल्यामुळे त्याची आई (शुभांगी गोखले) त्याच्या मागे लग्नाचा तगादा लावते. त्याचे नाव ती विवाह नोंदणी संस्थेमध्ये नोंदविते. आईच्या आग्रहास्तव तो विवाहेच्छुक मुलींना भेटतो खरा; परंतु तो मनापासून काही त्यांना भेटत नाही. त्याच्या मनामध्ये काही वेगळेच विचार सुरू असतात. एकदा तो हो म्हणतो... एकदा तो नाही म्हणतो आणि एकदा तो हो किंवा नाही या विचारामध्ये गुंतलेला असतो..त्याच्या मनामध्ये चलबिचल सुरू असते आणि मन म्हणेल तसाच तो विचार करीत असतो. अशातच एके दिवशी त्याच्या आयुष्यात मनवा ही तरुणी येते. मनवा ही ट्रॅव्हल ब्लॉगर असते. स्वभावाने ती चंचल आणि स्वतंत्र विचारांची मुलगी असते. तिच्या आई-वडिलांनाही तिचे लग्न लावायचे असते; परंतु लग्न वगैरे बंधनामध्ये तिला अडकायचे नसते. तिला आपले आयुष्य मजेशीर आणि बिनधास्तपणे जगायचे असते; परंतु आई-वडिलांच्या आग्रहाखातर ती श्लोकला भेटते; मात्र त्याच्याशी अशा पद्धतीने वागते की त्याने लग्नास नकार द्यावा. श्लोकलादेखील तिचे असे विचित्र वागणे खटकते. शांत आणि संयमी स्वभावाचा असलेला श्लोक तिला काही गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न करतो; परंतु स्वतंत्र विचारांची असलेली मनवा त्याकडे दुर्लक्ष करते..दरम्यान, मनवाचा एक बालपणीचा मित्र असतो. त्याचे नाव असते अभी (करण परब). त्याची व मनवाची घट्ट मैत्री असते. मग मनवा आणि श्लोक एकत्र येतात का... त्यांच्या आई-वडिलांची याबाबतीत काय भूमिका असते... अभी आणि मनवाच्या बालपणीच्या मैत्रीचे काय होते... वगैरे प्रश्नांच्या उत्तरासाठी हा चित्रपट पाहावा लागेल..अभिनेत्री आणि दिग्दर्शिका मृण्मयी देशपांडेने एक वेगळा विचार मांडणारा आणि प्रेमाचा वेगळा आलेख उलगडणारा चित्रपट आणलेला आहे. या चित्रपटामध्ये नातीगोती आणि त्यांच्यातील गमतीजमती छान टिपण्यात आल्या आहेत. ही आजच्या आधुनिक काळातील प्रेमकथा मांडताना कुटुंबामधील तसेच नात्या-नात्यामधील गोडवा छान टिपलेला आहे..राहुल पेठे, मृण्मयी देशपांडे, करण परब, पुष्कराज चिरपुटकर, उदय टिकेकर, शुभांगी गोखले, मंगेश कदम, लीना भागवत आदी कलाकारांनी सहजसुंदर अभिनय केला आहे. मृण्मयीने मनवाची भूमिका कमालीची साकारली आहे. तिच्या चेहऱ्यावरील हावभाव तसेच भावभावना तिने एकूणच या भूमिकेतील बारकावे पडद्यावर छान टिपलेले आहेत. काहीशी खेळकर, स्वतःच्या विचारांची आणि बिनधास्त स्वभावाची ही मनवा संपूर्ण चित्रपटामध्ये नक्कीच भाव खाऊन गेली आहे. शांत, समजूतदार आणि संयमी अशी व्यक्तिरेखा राहुल पेठेने उत्तमरीत्या वठविली आहे..या व्यक्तिरेखेच्या मनातील घालमेल त्याने आपल्या डोळ्यांतून सुंदररीत्या व्यक्त केली आहे. या चित्रपटातील पुष्कराज चिरपूटकरने साकारलेली ऋषिकेश ही व्यक्तिरेखा धमाल करणारी आहे. विशेष बाब म्हणजे, बालकलाकार मल्हार लिमयेने आपल्या भूमिकेतून चांगली चमकधमक दाखविली आहे..सिनेमॅटोग्राफर अभिजित अब्देने नयनरम्य लोकेशन्स आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये सुंदररीत्या टिपलेले आहेत. मृण्मयीची बहीण आणि अभिनेत्री गौतमी देशपांडे हिने ‘तू बोल ना’ या गाण्याचे बोल लिहिले असून, सिद्धार्थ महादेवन आणि सौमिल शृंगारपुरे यांनी या चित्रपटाला संगीतसाज चढविला आहे..चित्रपटातील काही संवाद चुरचुरीत आहेत; मात्र चित्रपटाची सुरुवात काहीशी संथ असली तरी त्यानंतर नाट्यमय घडामोडींनी ही कथा पुढे सरकते. एकूणच सांगायचे हा चित्रपट हलकाफुलका आहे. वेगवेगळ्या आचारविचारांच्या दोन व्यक्ती एकत्र येतात आणि त्यांच्यामध्ये हळूहळू प्रेम फुलत जाते. अर्थात प्रेमाची नवीन परिभाषा दर्शविणारा हा चित्रपट आहे..अरे ही मूर्ख आहे, हिला अक्कल आहे का... आठवणी सांगताना माधवी निमकरला अश्रू अनावर, म्हणाली, 'मी कधीच त्यांना उत्तर दिलं नाही पण.. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.