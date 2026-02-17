Premier

कॅन्सरला हरवलं पण मृत्यूशी झुंज अपयशी; 'रेडी' फेम अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे काळाच्या पडद्याआड

Kulfi Kumar Bajewala Actress Death: आपल्या अभिनयाने आणि निडर व्यक्तिमत्त्वाने सगळ्यांची मनं जिंकणाऱ्या ज्येष्ठ अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे यांनी आज जगाचा निरोप घेतला.
मराठी चित्रपटसृष्टी आणि हिंदी टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय चेहरा, ज्येष्ठ अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे यांचे आज, १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निधन झाले. वयाच्या ६० व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने मनोरंजन विश्वात मोठी पोकळी निर्माण झाली असून कलाकार आणि चाहत्यांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

