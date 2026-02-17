कॅन्सरला हरवलं पण मृत्यूशी झुंज अपयशी; 'रेडी' फेम अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे काळाच्या पडद्याआड

मराठी चित्रपटसृष्टी आणि हिंदी टेलिव्हिजनवरील लोकप्रिय चेहरा, ज्येष्ठ अभिनेत्री प्रवीणा देशपांडे यांचे आज, १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निधन झाले. वयाच्या ६० व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांच्या निधनाच्या बातमीने मनोरंजन विश्वात मोठी पोकळी निर्माण झाली असून कलाकार आणि चाहत्यांकडून हळहळ व्यक्त केली जात आहे..ब्लड कॅन्सरवर केली होती मातप्रवीणा देशपांडे यांचा जीवनप्रवास अत्यंत प्रेरणादायी होता. काही वर्षांपूर्वी त्यांना ब्लड कॅन्सरसारख्या गंभीर आजाराने ग्रासले होते. मात्र, मोठ्या धैर्याने त्यांनी या आजारावर मात केली आणि २०२३ मध्ये त्या पुन्हा एकदा अभिनय क्षेत्रात सक्रिय झाल्या होत्या. मात्र, आज त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्या पश्चात पती आणि दोन मुले असा परिवार आहे..प्रवीणा देशपांडे यांच्या अभिनयाची सुरुवात रंगभूमीवरून झाली. नाटकांतून मिळालेल्या अनुभवामुळेच त्यांनी मालिका आणि चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला. 'घर एक मंदिर', 'कुमकुम', 'करम अपना अपना' आणि 'कुल्फी कुमार बाजेवाला' यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधील त्यांच्या भूमिका गाजल्या. सलमान खानच्या सुपरहीट 'रेडी' चित्रपटातील त्यांची भूमिका प्रेक्षकांच्या विशेष लक्षात राहिली. तसेच 'जलेबी' या चित्रपटातही त्यांनी काम केले होते. त्या नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या नीरज पांडे यांच्या 'तस्करी' या वेब सीरिजमध्ये इमरान हाश्मीसोबत दिसल्या होत्या. ही त्यांची शेवटची भूमिका ठरली. .प्रवीणा देशपांडे यांच्या निधनाची माहिती त्यांच्या कुटुंबीयांनी अधिकृत इंस्टाग्राम आणि फेसबुक पोस्टद्वारे दिली. "श्रीमती प्रवीणा देशपांडे यांचे आज निधन झाले असून, आज दुपारी ३:०० वाजता अंधेरी येथील हिंदू स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले," असे या पोस्टमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्या निधनामुळे मराठी आणि हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक दिग्गजांनी त्यांना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आदरांजली वाहिली आहे. एक निडर व्यक्तिमत्त्व आणि संवेदनशील अभिनेत्री म्हणून त्या सदैव स्मरणात राहतील..पडद्यावर रोमॅंटिक हिरो पण खऱ्या आयुष्यात पत्नीला अशी वागणूक द्यायचा मिथुन चक्रवर्ती; इतक्या सुंदर बायकोला त्याने... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.