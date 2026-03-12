तो ऑडिओ हटवा नाहीतर... ते संभाषण लीक झाल्याने संतापली रश्मिका मंदाना; कारवाई करणार, नेमकं प्रकरण काय?

दाक्षिणात्य आणि बॉलिवूड सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेत्री रश्मिका मंदाना सध्या एका गंभीर वादामुळे चर्चेत आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच रश्मिका आणि विजय देवरकोंडा यांनी लग्नगाठ बांधली. मात्र आता रश्मिकाने एक पोस्ट शेअर केलीये ज्यात तिने सोशल मीडियावरील मीडिया पेजेस आणि इतर युझर्सना केवळ २४ तासांची मुदत दिलीये. तिने शेअर केलेल्या पोस्टवरून ती प्रचंड संतापली असल्याचं दिसतंय. मात्र असं नेमकं झालंय काय आणि रश्मिकाने अशी काय पोस्ट केलीये? .नेमकं प्रकरण काय?रश्मिकाचं आठ वर्षांपूर्वीचं एक खाजगी संभाषण सोशल मीडियावर संदर्भाशिवाय व्हायरल केलं जातंय. माहितीनुसार, या संभाषणामध्ये रश्मिका तिच्या सोबत बोलतेय. यात ती तिचा एक्स बॉयफ्रेंड रक्षित शेट्टी याच्यासोबतचा साखरपुडा मोडण्याबद्दल बोलतेय. मात्र हे संभाषण कोणताही संदर्भ नसताना आता व्हायरल करण्यात येतंय. ज्याचा संबंध विजयबरोबर जोडला जातोय. त्यामुळे यावर रश्मिकाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यामुळे तिने 'X' (ट्विटर) वर एक अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करत हे संभाषण पसरवणाऱ्या व्यक्ती, इन्फ्लुएन्सर्स आणि मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना कायदेशीर कारवाईचा इशारा दिला आहे..रश्मिकाने काय लिहिलं?रश्मिकाने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, गेल्या आठ वर्षांपासून तिच्याविरुद्ध सातत्याने चुकीची माहिती पसरवली जात आहे. तिला वारंवार ट्रोलिंग आणि मानसिक त्रासाचा सामना करावा लागला आहे. तिने आरोप केला की, ऑनलाइन एंगेजमेंट आणि व्ह्यूज मिळवण्यासाठी तिच्या जुन्या बोलण्याचा चुकीचा अर्थ लावून द्वेषपूर्ण नॅरेटिव्ह तयार केला जातो. आजवर तिने या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून संयम बाळगला होता, मात्र आता हे प्रकरण मर्यादेबाहेर गेले आहे..कुटुंबा ओढलं गेल्याने आक्रमक पवित्राया वादात आता केवळ रश्मिकाच नाही, तर तिचे कुटुंब आणि तिच्याशी चांगले संबंध असलेल्या व्यक्तींनाही ओढलं जातंय. रश्मिका म्हणाली, "जोपर्यंत हे हल्ले माझ्यापुरते मर्यादित होते, तोपर्यंत मी गप्प राहिले. पण आता इतरांना यात गोवले जात आहे, त्यामुळे मी आता गप्प बसू शकत नाही. मी माझ्या गोपनीयतेचा (Privacy) आणि प्रतिष्ठेचा सन्मान करण्यासाठी ही सीमा आखत आहे.".मीडिया आणि इन्फ्लुएन्सर्सना २४ तासांचा अल्टिमेटमरश्मिकाने अत्यंत कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे की, ज्या मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी किंवा व्यक्तींनी हे 'लीक' केलेले आणि दिशाभूल करणारे संभाषण शेअर केले आहे, त्यांनी ते २४ तासांच्या आत हटवावे. जर या मुदतीत तो मजकूर काढला गेला नाही, तर ती संबंधित व्यक्ती, डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स आणि मीडिया संस्थांविरुद्ध कायदेशीर नोटीस बजावून फौजदारी कारवाई करेल..चाहत्यांचे मानले आभारआपल्या निवेदनाच्या शेवटी रश्मिकाने तिला वर्षानुवर्षे पाठिंबा देणाऱ्या चाहत्यांचे आभार मानले. तिने स्पष्ट केले की, तिच्या वैयक्तिक आयुष्यातील निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ तिचा आहे आणि इतरांनी त्यात हस्तक्षेप करू नये. "माझ्या आयुष्यात काय योग्य आहे आणि मी कसे जगावे, हे ठरवण्याचा अधिकार कोणालाही नाही," असं तिने ठामपणे सांगितलं..काही महिने सोबत राहिले पण... हंसिका मोटवानीचा घटस्फोट कशामुळे झाला? खरं कारण समोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.