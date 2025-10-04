प्रेमाला वयाचं बंधन नसतं! संध्या आणि व्ही शांताराम यांच्या वयात किती अंतर होतं माहितीये? १०- २० वर्ष नाही तर... वाचून भुवया उंचावतील

'दो आंखें बारह हाथ', 'पिंजरा', झनक झनक पायल बाजे', 'जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली',आणि 'नवरंग' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या लोकप्रिय दिग्गज अभिनेत्री संध्या शांताराम यांचं आज ४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुःखद निधन झालं. त्या अतिशय उत्कृष्ट अभिनेत्री होत्या. त्यांनी व्ही शांताराम यांच्याशी लग्न केलेलं. मात्र त्या व्ही शांताराम यांच्या तिसऱ्या पत्नी होत्या. एकत्र काम करताना ते दोघे प्रेमात पडले. मात्र त्यांच्या वयात खूप अंतर होतं. .१३ सप्टेंबर १९३८ रोजी जन्माला आलेल्या संध्या या त्यांच्या बहीण वत्सला यांच्यासोबत अभिनय क्षेत्रात काम करण्यासाठी मुंबईत आल्या होत्या. तेव्हा व्ही शांताराम त्यांच्या 'अमर भूपाळी' या चित्रपटासाठी नवीन चेहऱ्याच्या शोधात होते. संध्या यांनी दिलेली ऑडिशन त्यांना आवडली आणि त्यांची या चित्रपटात वर्णी लागली. मात्र त्या चित्रपटाच्या निर्मात्यांच्या माहितीनुसार संध्या यांचा आवाज अगदी जयश्री यांच्या आवाजासारखा होता. त्यामुळे शांताराम यांना संध्या यांच्याबद्दल आपलेपणा वाटू लागला. जयश्री या व्ही शांताराम यांच्या दुसऱ्या पत्नी होत्या. मात्र जेव्हा जयश्री आणि शांताराम यांच्यात खटके उडू लागले. .संध्या आणि व्ही शांताराम यांच्यात वाढणारी जवळीक पाहून जयश्री यांनी त्यांना घटस्फोट देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनतर संध्या आणि व्ही शांताराम यांचं लग्न झालं. त्या दोघांमध्ये तब्बल ३७ वर्षाचं अंतर होतं. हे अंतर खूप जास्त होतं. मात्र प्रेमाला वयाचं बंधन नसतं हे त्यांनी सिद्ध केलं. शांताराम आजारी असताना संध्याने त्यांची खूप सेवा केली. त्यांच्या मृत्यूनंतर संध्या या ८२ व्या वर्षीही शांत जीवन जगत होत्या. .व्ही शांताराम यांची उलटीही त्यांनी हातात घेतली... संध्या यांच्याबद्दल सावत्र मुलीने केलेले मोठे खुलासे; म्हणाली, 'त्यांच्यासारखी बाईच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.