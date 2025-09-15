शांतिप्रियाचे तीन दशकांनंतर रुपेरी पडद्यावर पुनरागमन

१९९० च्या दशकातील लोकप्रिय अभिनेत्री शांतिप्रिया तब्बल तीन दशकांनंतर रुपेरी पडद्यावर पुनरागमन करत आहे.तिचा कमबॅक प्रोजेक्ट तमिळ चित्रपट ‘बॅड गर्ल’ असून, दिग्दर्शन वर्षा भरत यांनी केलं आहे आणि निर्मिती वेट्रिमारनच्या बॅनरखाली अनुराग कश्यप यांच्या सहकार्याने झाली आहे.शांतिप्रियाने आपल्या पुनरागमनाबद्दल सांगितलं की, “हा अनुभव माझ्यासाठी पुनर्जन्मासारखा आहे, जणू मी आईच्या घरी परत आले आहे.”.Bollywood News : १९९० च्या दशकात लोकप्रिय ठरलेली अभिनेत्री शांतिप्रिया तब्बल तीन दशकांनंतर पुन्हा एकदा रुपेरी पडद्यावर परतली आहे. ‘इक्के पे इक्का’मध्ये अक्षय कुमारसोबत झळकलेल्या शांतिप्रियाने आपला पुनरागमन प्रकल्प तमिळ चित्रपट ‘बॅड गर्ल’च्या माध्यमातून केला आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन वर्षा भरत यांनी केले असून निर्मिती वेट्रिमारन यांच्या बॅनरखाली अनुराग कश्यप यांच्या सहकार्याने झाली आहे. . या चित्रपटात अंजली शिवरामनही महत्त्वपूर्ण भूमिकेत दिसणार आहे. पुनगरामानाबद्दल बोलताना शांतिप्रिया यांनी आपली भावना व्यक्त केली. “मला असं वाटत होतं जणू मी माझ्या आईच्या घरी परत आले आहे. हा अनुभव माझ्यासाठी पुनर्जन्मासारखाच आहे. जिथून माझा प्रवास सुरू झाला, त्या रुपेरी पडद्यावर पुन्हा येणं खूप खास आहे,” असं त्यांनी सांगितलं. नव्या पिढीतील कलाकारांसोबत काम करण्याचा आनंद असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. .“माझ्या सुरुवातीच्या काळात मलाही संधी मिळाली होती. आता वर्षासारख्या नव्या दिग्दर्शिकेला आधार देणे ही आनंदाची बाब आहे,” असे त्या म्हणाल्या.. ‘बॅड गर्ल’ या चित्रपटात शांतिप्रिया सुंदरी या भूमिकेत दिसतात, जी नायिका अंजलीच्या ‘राम्या’ या पात्राची आई आहे. कथेतील नातेसंबंधांचा भावनिक पट या भूमिकेतून उलगडत जातो. ‘बॅड गर्ल’च्या माध्यमातून शांतिप्रियाने केलेले पुनरागमन हे केवळ त्यांच्या चाहत्यांसाठीच नव्हे, तर प्रेक्षकांसाठीही खास ठरणार आहे. तीन दशकांनंतर रुपेरी पडद्यावर त्यांची उपस्थिती हा काळाचा प्रवास आणि नवे अध्याय सुरू झाल्याचा संकेत देतो..FAQs : Q1. शांतिप्रिया कोणत्या दशकात लोकप्रिय अभिनेत्री होती?👉 १९९० च्या दशकात.Q2. तिचा पहिला लोकप्रिय चित्रपट कोणता होता?👉 ‘इक्के पे इक्का’ ज्यात ती अक्षय कुमारसोबत दिसली होती.Q3. शांतिप्रिया कोणत्या चित्रपटातून पुनरागमन करत आहे?👉 तमिळ चित्रपट ‘बॅड गर्ल’.Q4. ‘बॅड गर्ल’चे दिग्दर्शन आणि निर्मिती कोणी केली आहे?👉 दिग्दर्शन – वर्षा भरत, निर्मिती – वेट्रिमारन (अनुराग कश्यप यांच्या सहकार्याने).Q5. या चित्रपटात शांतिप्रियासोबत आणखी कोणती अभिनेत्री महत्त्वपूर्ण भूमिकेत आहे?👉 अंजली शिवरामन..रात्रीस खेळ फेम अभिनेत्री झाली आई ! सोशल मीडियावर डोहाळजेवणाचे फोटो Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.