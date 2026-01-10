सोनाली बेंद्रेने केलं दशावतार सिनेमाचं कौतुक ; "आपल्या संस्कृतीशी घट्ट नातं सांगणाऱ्या कथा.."

Marathi Entertainment News : मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अभिमानाची बाब ठरलेल्या ‘दशावतार’ या चित्रपटाच्या ऑस्करच्या मुख्य स्पर्धेतील निवडीवर आता विविध स्तरांतून प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री सोनाली बेंद्रेने सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर करत आपला आनंद आणि अभिमान व्यक्त केला आहे. मराठी संस्कृती, परंपरा आणि कलावारसा जागतिक व्यासपीठावर पोहोचत असल्याबद्दल तिने समाधान व्यक्त केलं आहे. .९८ व्या ऑस्कर पुरस्कारांच्या मुख्य स्पर्धेसाठी ‘दशावतार’ या चित्रपटाची अधिकृत निवड झाली असून, जगभरातील हजारो चित्रपटांतून निवड झालेल्या १५० चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवणारा हा एकमेव मराठी सिनेमा ठरला आहे. कोकणातील लोककला आणि सांस्कृतिक परंपरेवर आधारित असलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन सुबोध खानोलकर यांनी केले आहे..सोनाली बेंद्रेने तिच्या अधिकृत सोशल मीडियावर शेअर करत लिहिलं, “हा क्षण मराठी चित्रपटसृष्टीसाठी अत्यंत अभिमानाचा आहे. आपल्या संस्कृतीशी घट्ट नातं सांगणाऱ्या कथा आणि दिलीप प्रभावळकर यांनी साकारलेली संवेदनशील भूमिका जागतिक स्तरावर पोहोचत असल्याचं पाहून आनंद वाटतो. अशा आशयघन आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध चित्रपटांना योग्य ते व्यासपीठ मिळणं गरजेचं आहे.”.यासोबतच सोनाली बेंद्रेने दिग्दर्शक सुबोध खानोलकर आणि संपूर्ण टीमचं अभिनंदन करत, ऑस्करसारख्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावर पोहोचणं ही मोठी कामगिरी असल्याचं अधोरेखित केलं आहे. तिच्या या प्रतिक्रियेमुळे ‘दशावतार’विषयीची चर्चा आणखी व्यापक झाली आहे. या चित्रपटात दिलीप प्रभावळकर यांच्यासह महेश मांजरेकर, भरत जाधव, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, अभिनय बेर्डे, आरती वडगबाळकर, रवी काळे आणि विजय केंकरे यांसारख्या अनुभवी कलाकारांनी भूमिका साकारल्या आहेत. .या सिनेमाने तिकिटबारीवरही उल्लेखनीय कामगिरी करत सुमारे २८ कोटी रुपयांची कमाई केली असून, मराठीसोबतच तो मल्याळम भाषेतही प्रदर्शित झाला होता..Video : अर्जुन स्वतःच्या जीवाशी खेळून महिपतला पोलिसांच्या हवाली करणार ! नव्या ट्विस्टने प्रेक्षकही चकित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.