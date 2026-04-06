सनी लिओनी आता हॉलिवूड गाजवणार! या सिरीजमध्ये साकारतेय भूमिका

Entertainment News : अभिनेत्री सनी लिओनी आता जागतिक स्तरावर आपली मोहोर उमटवण्यासाठी सज्ज झाली आहे. 'केनेडी' चित्रपटातील तिच्या अभिनयाचे कौतुक झाल्यानंतर, सनी आता एका मोठ्या आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पात झळकणार आहे. अमेरिकेतील आगामी 'द जायंट' या सीरिजमध्ये सनी एका महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार असून, तिच्या या नवीन वाटचालीमुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. .या सीरिजमध्ये सनी लिओनी क्वाना डीरलीफ नावाच्या एका रिझर्व्हेशन शेरिफची भूमिका साकारणार आहे. आतापर्यंत ग्लॅमरस भूमिकांमध्ये दिसलेली सनी पहिल्यांदाच एका अमेरिकन सीरिजमध्ये पोलीस अधिकाऱ्याच्या कडक अवतारात दिसणार आहे. केविन बी. प्लॉट यांनी या सीरिजचे लेखन आणि निर्मिती केली असून, आर्टिमिस थिएट्रिकल प्रॉडक्शन्स या संस्थेमार्फत याची निर्मिती केली जात आहे. .आपल्या या नवीन प्रवासाबद्दल उत्साह व्यक्त करताना सनी म्हणाली, "मी यापूर्वी जे काही केले आहे, त्यापेक्षा हे पूर्णपणे वेगळे आहे आणि याच गोष्टीने मला या प्रकल्पाकडे आकर्षित केले. एका नवीन पात्राचा शोध घेणे आणि पूर्णपणे वेगळ्या वातावरणात काम करणे हा माझ्यासाठी थरारक अनुभव आहे. मी या भूमिकेसाठी माझे शंभर टक्के देण्यास उत्सुक आहे आणि आशा आहे की प्रेक्षकांनाही हे पाहायला आवडेल." .सनी लिओनीने गेल्या काही वर्षांत बॉलीवूडसोबतच डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि आता आंतरराष्ट्रीय उत्पादनांमध्ये स्वतःला सिद्ध केले आहे. 'द जायंट' ही सीरिज तिच्या करिअरला एका नवीन उंचीवर घेऊन जाईल का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.