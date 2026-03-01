Premier

तेजस्वी प्रकाश आणि सुरभी चंदनामध्ये वादाचा भडका

Tejaswi Prakash And Surabhi Chanda Fight During Event : अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाश आणि सुरभी चंदामध्ये जोरदार भांडण झालं आहे. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.
Tejaswi Prakash And Surabhi Chanda Fight During Event

सकाळ डिजिटल टीम
Entertainment News : हिं दी मालिकांमधून लोकप्रिय ठरलेली अभिनेत्री तेजस्वी प्रकाशने नुकतेच ‘सायको सैय्या’ या मालिकेतून ओटीटीवर पाऊल ठेवले. तिच्या या नव्या मालिकेच्या प्रमोशनदरम्यान मात्र अनपेक्षित घडामोडी घडल्या आणि त्याची जोरदार चर्चा सोशल माध्यमांवर सुरू झाली. अनेकांना या घटनेचा धक्का बसला आहे.

