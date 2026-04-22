हसायचं तर हसा पण ट्रेंड म्हणून अक्षोभ्य नाव नाही ठेवलेलं... अधोक्षज कऱ्हाडेने सांगितलं हे नाव ठेवण्याचं खरं कारण

लोकप्रिय मराठी अभिनेता, कवी, सूत्रसंचालक संकर्षण कऱ्हाडे याचा भाऊ आणि टीव्हीवरील लोकप्रिय अभिनेता अधोक्षज कऱ्हाडे काही महिन्यांपूर्वी बाबा झाला. त्याने काही दिवसांपूर्वीच आपल्या बाळाचं बारसं घातलं. सध्या कठीण नावांचा ट्रेंड सुरू आहे. मात्र त्याने बाळाचं अतिशय कठीण नाव ठेवत सगळ्यांच्या तोंडाला फेस आणला. काहींना हे नाव खूप आवडलं तर काहींनी त्यावरून त्याला ट्रोल केलं. आता एका मुलाखतीत त्याने मुलाचं नाव अक्षोभ्य का ठेवलं यामागचं कारण सांगितलंय. .अधोक्षजने पुढारीला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'मी ट्रेंड म्हणून माझ्या मुलाचं नाव अक्षोभ्य ठेवलं नाही, हे नाव आजकालच्या ट्रेंडिंग नावांमधील नाही तर आजकालच्या ट्रेंडमध्ये हरवलेली आपल्या भारतीय, हिंदू संस्कृतीतील पौराणिक नावं आहेत. जी आजकाल कुणाला माहिती नाहीत. आमचं कुलदैवत तिरुपती बालाजी आहे. बालाजीचं प्रमुख स्तोत्र विष्णूसहस्त्रनाम. आमच्या घराण्यातील जी नावं आहेत, म्हणजे वडिलांचा नाव गोविंद, आजोबांचं नाव अनंत, भाऊ संकर्षण, माझं नाव अधोक्षज, संकर्षणच्या मुलांची नावं सर्वज्ञ, सर्वी, माझ्या मुलाचं नाव अक्षोभ्य.'.तो पुढे म्हणाला, 'ही सगळी विष्णूसहस्त्रनामातील प्रामुख्याने विष्णूची नावं आहेत. तसंच जगाला शांतीचं प्रतीक देणारे जे 5 प्रमुख बुद्ध भगवान आहेत. त्यांच्यापैकी एकाचं नाव अक्षोभ्य आहे. माझी आई नेहमी म्हणते की आपल्या मुलाचं नाव घेताना धकाधकीच्या जीवनात नामस्मरण कमी पडतंय. त्यामुळे आपल्या मुलांची नावं देवाच्या नावावरून ठेवली. जेणेकरून त्यांची नावं घेताना आपल्या मुखातून नामस्मरण होईल. भगवंताचं नाव आपल्या तोंडात येईल.' .अधोक्षज पुढे म्हणाला, 'कुठलंही नाव अवघड नसतं. आपल्याला ते नाव नीट उच्चारण्याची सवय नसते. घ्यायची सवयच राहिलेली नसते. आपल्याला स्तोत्र म्हणायची सवयच नाही. स्तोत्र रोज म्हटले तर आपले उच्चार करायला सोपं जातं. ही स्तोत्र म्हटली तर आपल्याला कोणतंच नाव घेणं अवघड वाटणार नाही.' सध्या अधोक्षज झी मराठीवरील 'कमळी' मालिकेत काम करतोय. नुकत्याच आलेल्या 'लाडकी विहिण योजना' या नाटकातही तो काम करतोय.