भारतीय संस्कृतीमधलंच नाव आहे ना? मग काय अडचण आहे? मुलाच्या नावावरून बोलणाऱ्यांना अधोक्षज कऱ्हाडेने दिलं सडेतोड उत्तर

मराठमोळा अभिनेता अधोक्षज कऱ्हाडे यानेदेखील आपल्या भावाप्रमाणेच संकर्षण कऱ्हाडे प्रमाणेच स्वतःच्या मेहनतीच्या जोरावर इंडस्ट्रीमध्ये स्थान निर्माण केलंय. त्याने अनेक मालिकांमध्ये उत्तम काम केलंय. काही महिन्यांपूर्वीच अधोक्षज बाबा झाला. तर काही दिवसांपूर्वीच त्याने आपल्या मुलाचं बारसं केलं. त्याने त्याच्या मुलाचं नाव अक्षोभ्य ठेवलंय. मात्र काही नेटकऱ्यांनी त्याच्यावर टीका केली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने नावावरून ट्रोल करणाऱ्यांना सुनावलंय. हे सांगताना त्याने अभिनेता सैफ अली खानचं देखील उदाहरण दिलंय. .अधोक्षजने नुकतीच नवराष्ट्रला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'हो ट्रोलिंग झालं होतं, पण मी लक्षच दिलं नाही. मला माहिती होतं की हे असंच होणार आहे. कारण आजकाल बारश्यांचे व्हिडीओ टाकतात, मग त्या नावांवरुन ट्रोलिंग होतं, पण तुला खरं सांगू का मी माझ्या सोशल मीडिया अकाउंटवर माझ्या खासगी आयुष्यातील फार गोष्टी पोस्ट करत नाही. नावाच्या ट्रोलिंगसाठी माझी तयारी होती, पण कसं आहे ना आमच्या घरात ज्या स्त्रीया आहेत ना माझी आई, वहिनी किंवा माझी बायको चैताली यांचा या क्षेत्राशी फार काही संबंध येत नाही. त्यामुळे चैतालीला थोडं वाईट वाटलं की अरे आपण इतक्या प्रेमाणे अर्थपूर्ण नाव ठेवलं मग लोक का ट्रोल करत आहेत.' .तो पुढे म्हणाला, 'मी माझ्या बायकोला सांगितलं की लोकांच्या आयुष्यात हल्ली खूप अडचणी असतात. कोणाचा मुलगा व्यसनाधीन झालेला आहे, कोणाचं बायकोबरोबर पटत नाही, कोणाला शेजाऱ्यांचं चांगलं झालेलं आवडत नाहीये, मग जर कोणाला माझ्या मुलाच्या नावावरुन ट्रोल करुन आनंद मिळत असेल तर घेऊदेत. आपण लक्ष नाही द्यायचं. आपण सोडून द्यायचं आपल्याला माहीत आहे ना की आपण आपल्या मुलाचं नाव छान ठेवलेलं आह. ते धार्मिक आहे, अर्थपूर्ण आहे आणि म्हणता येण्यासारखं आहे तर मग काय हरकत आहे.' .तैमूर असू शकतं तर अक्षोभ्य का नाही? अधोक्षज पुढे म्हणाला, “अजून एक मला असं वाटतं की आपल्या संस्कृतीतलंच नाव आहे ना हे? आपल्या हिंदू संस्कृतीतलं, भारतीय संस्कृतीमधलंच नाव आहे ना? जर का एखादा बॉलीवूडचा मोठा सेलिब्रिटी त्याच्या संस्कृतीनुसार त्याच्या मुलाचं नाव तैमूर ठेवू शकतो तर जर एखादा मराठी हिंदू धर्मातील कलाकार त्याच्या संस्कृतीनुसार त्याच्या मुलाचं नाव ठेवत असेल तर काय हरकत आहे. लोकांनी त्याचा स्वीकार केला पाहिजे आणि कुठलंही नाव अवघड नसतं आपल्याला बोलण्याची सवय असावी लागते. अक्षोभ्य हे किती छान आणि सोप नाव आहे. म्हणायची सवय नसते आपल्याला.”.३ मिनिटांवर हॉस्पिटल पण पोहोचायला १५ मिनिटं लागली... सुचित्रा यांनी सांगितला काळजाचा ठोका चुकवणारा प्रसंग! आदेशची हार्ट लाइन ओपन केली होती….सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.