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बाळाच्या संगोपनासाठी घरात आली मंगल; पण नंतर बदललं सगळंच! ‘अडकित्ता’मध्ये नेमकं काय घडलं? वाचा रिव्ह्यू

ADKITTA MARATHI MOVIE REVIEW: पालकत्व म्हणजे केवळ आई-बाबा होणं नाही, तर त्या नात्यासोबत येणाऱ्या असंख्य जबाबदाऱ्या सांभाळणंही आहे. झी ५ वरील ‘अडकित्ता’ हा चित्रपट पालकत्व, कुटुंब, करिअर आणि नात्यांमधील भावनिक गुंतागुंत प्रभावीपणे मांडतो.
ADKITTA MARATHI MOVIE REVIEW

ADKITTA MARATHI MOVIE REVIEW

esakal

संतोष भिंगार्डे
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SAKHI GOKHALE SIDDHARTH CHANDEKAR MOVIE: पालकत्त्व या शब्दामध्ये खूप काही दडलेले आहे. या शब्दाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. पालकत्व म्हणजे केवळ आई-बाबा होणं नाही तर आई-बाबा झाल्यानंतर येणारी जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडणं आहे. एकमेकाला प्रेम देणं, एकमेकांची काळजी घेणं आणि आपुलकीनं वागणं ही खूप मोठी जबाबदारी असते. दिग्दर्शक आशुतोष परांडकर यांचा झी ५ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झालेला अडकित्ता हा चित्रपट पालकत्त्वाची परिभाषा मांडणारा असला तरी कुटुंब, करिअर आणि जबाबदारी यांच्यातील समतोल साधणारा आहे.

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Siddharth Chandekar
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