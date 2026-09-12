बाळाच्या संगोपनासाठी घरात आली मंगल; पण नंतर बदललं सगळंच! ‘अडकित्ता’मध्ये नेमकं काय घडलं? वाचा रिव्ह्यू

SAKHI GOKHALE SIDDHARTH CHANDEKAR MOVIE: पालकत्त्व या शब्दामध्ये खूप काही दडलेले आहे. या शब्दाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. पालकत्व म्हणजे केवळ आई-बाबा होणं नाही तर आई-बाबा झाल्यानंतर येणारी जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडणं आहे. एकमेकाला प्रेम देणं, एकमेकांची काळजी घेणं आणि आपुलकीनं वागणं ही खूप मोठी जबाबदारी असते. दिग्दर्शक आशुतोष परांडकर यांचा झी ५ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झालेला अडकित्ता हा चित्रपट पालकत्त्वाची परिभाषा मांडणारा असला तरी कुटुंब, करिअर आणि जबाबदारी यांच्यातील समतोल साधणारा आहे.. मंगल (सई ताम्हणकर), कस्तुरी (सखी गोखले) आणि गौतम (सिद्धार्थ चांदेकर) या तीन व्यक्तिरेखा भोवती फिरणारी ही कथा आहे. गौतम आणि कस्तुरी हे दोघेही करिअरमध्ये स्थिरावलेले दाम्पत्य असते. त्यांच्या आयुष्यात बाळाचं आगमन होणार असतं. मात्र गर्भावस्थेतच जुळ्या बाळांपैकी एकाला गमावण्याची वेळ कस्तुरीवर येते. त्यानंतर वेळेआधी जन्मलेल्या अर्जुनच्या संगोपनाची जबाबदारी दोघांवर येते. पालकत्वाचा आनंद मिळत असतानाच नोकरी, घर आणि मुलाची काळजी यांचा ताळमेळ साधताना त्यांची दमछाक सुरू होते. मग अशा परिस्थितीत अर्जुनची देखभाल करण्यासाठी मंगल घरात येते..मंगल ही घरकाम करणारी महिला असते. गौतमचा मित्र अभय (आशय कुलकर्णी) याने तिचे नाव गौतम व कस्तुरीला सुचविलेले असते. मंगलचे लग्न प्रताप (सुहास शिरसाट) याच्याशी झालेले असते. तिलादेखील एक मुलगा असतो. सुरुवाती सुरुवातीला तिची मदत कस्तुरी आणि गौतमसाठी मंगल हा एक मोठा आधार ठरते. मात्र, दिवसेंदिवस मंगल आणि अर्जुन यांच्यातील नातं घट्ट होत जातं. त्यातून कस्तुरीच्या मनात निर्माण होणारी असुरक्षितता, तर दुसरीकडे मंगलच्या भूतकाळात दडलेली वेदना, कथेला वेगळ्या वळणावर घेऊन जाते. पुढे त्यांच्या नात्यात कोणते वळण येते, त्यांच्यात मतभेद होतात का, त्याच्यातून काय तोडगा निघतो का, हे चित्रपटात पाहिलेले बरे....दिग्दर्शक आशुतोष परांडकर यांनी एक सरळ व साधी कथा मांडली आहे. या कथेतील साधेपणा सगळ्यांना भावेल असाच आहे. ही कथा मांडताना कुठेही मेलोड्रामा होणार नाही किंवा कथानक गुंतागुंतीचे होणार नाही याची पुरेपूर काळजी त्यांनी घेतली आहे. पालकत्त्व ही किती मोठी जबाबदारी असते हे त्यांनी या चित्रपटाद्वारे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचबरोबर नातेसंबंध, नात्यातील भावभावना तसेच एकमेकांवरील विश्वास किती जपणे आवश्यक आहे हेदेखील सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे..अभिनेत्री सई ताम्हणकरने मंगलची भूमिका नेहमीप्रमाणेच प्रभावी साकारली आहे. तिने मंगलमध्ये एक वेगळा जिवंतपणा आणला आहे. मंगल या व्यक्तिरेखेतील निरागसता..तिच्या मनातील द्वंद तिने पडद्यावर छान मांडले आहे.सखी गोखले या चित्रपटातील मोठं आश्चर्य ठरली. तिच्या पात्राला भावनिक पातळीवर अधिक आव्हानात्मक वाव मिळाला असून सखीने त्या संधीचं सोनं केलं आहे. सिद्धार्थ चांदेकरने समजूतदार पतीची भूमिका संयमाने साकारली असून त्याची भूमिकाही लक्षात राहणारी आहे. सुहास शिरसाट आणि आशय कुलकर्णी यांनी देखील आपापल्या भूमिका चोख बजावल्या आहेत. हितेश मोडक यांचे संगीत भावनिक परिणाम करणारे ठरले असून पार्श्वसंगीत भावनिक प्रसंगांना योग्य साथ देणारं ठरलं आहे. सिनेमॅटोग्राफर करण बी. रावत यांनी आपल्या कॅमेऱ्यातून पात्रांमधील गुंतागुंतीला प्रभावीपणे टिपले आहे. मात्र चित्रपटाचा सुरुवातीचा भाग थोडा संथ गतीने पुढे सरकतो. कथा म्हणावी तशी पकड घेत नाही. मात्र एकेका प्रसंगानुरूप कथा पुढे सरकते आणि क्लायमॅक्सला धक्कातंत्र देते. दिग्दर्शक आशुतोष परांडकर यांनी एका वेगळ्या विषयाला हात घातला आहे. एक हलकाफुलका आणि कौटुंबिक असा चित्रपट बनविला आहे. तीन स्टार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.