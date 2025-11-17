नॅशनल क्रश झाल्यानंतर दोन दिवसात गिरीजा ओकचे किती फॉलोवर्स वाढले? आकडा वाचून भुवया उंचावतील

छोट्या आणि मोठ्या पडद्यावर, अनेक नाटकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेली लोकप्रिय अभिनेत्री गिरीजा ओक गेल्या काही दिवसात सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालीये. तिच्या एका व्हिडिओने ती थेट नॅशनल क्रश बनलीये. गिरिजाने लल्लनटॉपला मुलाखत दिली होती. त्यानंतर तिचे फोटो आणि व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल झाले. यात तिने निळ्या रंगाची साडी आणि स्लिव्हलेस ब्लाउज परिधान केला होता. त्यानंतर ती रातोरात स्टार झाली. आता चाहते तिच्या पोस्टची आतुरतेने वाट पाहताना दिसतात. मात्र या सगळ्यानंतर गिरिजाच्या फॉलोवर्समध्ये किती वाढ झालीये माहितीये का?.गिरीजाचं दिसणं यासोबतच तिच्या बोलण्याची पद्धत, तिच्या अदा यासगळ्यावर नेटकरी फिदा झाले आणि ती नॅशनल क्रश बनली. संपूर्ण देशाचं लक्ष तिच्याकडे लागलं. यावर तिने प्रतिक्रिया देखील दिली होती. त्यात ती म्हणालेली की, हे ट्रेंड आहेत. हे येतात आणि जातात मात्र माझं काम कायम राहणार आहे. यावर मराठी चाहतेदेखील तिला आधीपासूनच ओळखत असल्याचं म्हणत अभिमानाने ती मराठी असल्याचं सांगत होते. मात्र नॅशनल क्रश बनल्यापासून तिच्या फॉलोवर्समध्ये हजारोंनी नाही तर लाखोंनी वाढ झालीये. हे आकडे बरेच मोठे आहेत..गेल्या काही दिवसात गिरिजाच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर तब्बल २ लाख १३ हजार ९९० फॉलोवर्स वाढले आहेत. तर एक्सवर तिचे तब्बल ७ लाख ५२ हजार इतके फॉलोवर्स वाढलेत. गिरीजाचा जन्म 27 डिसेंबर 1987 रोजी नागपूरमध्ये झाला. तिचे वडील ज्येष्ठ अभिनेता गिरीश ओक आणि आई पद्मश्री फाटक आहेत. तिने बायोटेक्नोलॉजीमध्ये पदवी घेतली आहे. तिचे पती दिग्दर्शक सुहृद गोडबोले आहेत. तिने थिएटर वर्कशॉप केलेत, सोबतच तिने बिझनेस मॅनेजमेंटमध्ये पदवी घेतलीये, तिने मराठी हिंदीसोबतच कन्नड सिनेमातही काम केलंय. तिने मराठीमध्ये गुलमोहर, लज्जा, नवरा माझा भवरा या चित्रपटात काम केलं आहे .कलाकार खूप फॅन्सी जेवतात? मुळीच नाही, गिरीजा ओकने दाखवलं जेवणाचं ताट; वरणभात, अळूवडी अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.