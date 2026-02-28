कार्तिकनंतर ‘दोस्ताना २’मधून जान्हवीही बाहेर?

Entertainment News : बॉलीवूडमध्ये वेगळ्या विषयांवर भाष्य करणाऱ्या चित्रपटांमध्ये गणला जाणारा ‘दोस्ताना’ आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे. धर्मा प्रोडक्शन निर्मित या चित्रपटात प्रियांका चोप्रा, जॉन अब्राहम आणि अभिषेक बच्चन यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. २००८ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या या सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर यश मिळवतानाच सामाजिक चर्चांनाही चालना दिली होती. .तब्बल १८ वर्षांनंतर येणाऱ्या ‘दोस्ताना २’कडून प्रेक्षकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत; मात्र चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच सतत बदलणाऱ्या कास्टिंगमुळे तो चर्चेत आहे. ‘दोस्ताना २’ची घोषणा झाल्यानंतर सुरुवातीला मुख्य भूमिकांसाठी कार्तिक आर्यन आणि जान्हवी कपूर यांच्या नावांची जोरदार चर्चा होती. काही काळ चित्रीकरणालाही सुरुवात झाली होती; परंतु वैयक्तिक कारणांमुळे कार्तिकने प्रकल्पातून माघार घेतल्यानंतर कास्टिंगमध्ये मोठे बदल झाले..त्यानंतर ही भूमिका विक्रांत मेस्सी याच्याकडे गेल्याची माहिती समोर आली. आता या घडामोडींमध्ये आणखी एक ट्विस्ट समोर आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या रोमँटिक कॉमेडीत लक्ष्य लालवानी आणि विक्रांत मेस्सी यांच्यासोबत मुख्य अभिनेत्री म्हणून मिस इंडिया वर्ल्ड २०२२ सिनी शेट्टी हिचं नाव निश्चित झाल्याचं सांगितलं जात आहे. जान्हवी कपूरही या प्रोजेक्टमधून बाहेर पडल्याच्या चर्चा रंगल्या आहेत. .मात्र, याबाबत निर्मात्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. कार्तिक आर्यननंतर जान्हवी कपूरही ‘दोस्ताना २’मधून बाहेर पडली का, याचे उत्तर सध्या तरी अनुत्तरित आहे. मात्र, सतत बदलणारे कास्टिंग हेच या बहुप्रतीक्षित सीक्वेलच्या चर्चेचे मुख्य कारण ठरत आहे.."लग्न करणं हे माझं स्वप्न होतं.." प्रसिद्ध मराठी अभिनेत्रीने व्यक्त केली खंत; म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.