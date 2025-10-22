'नटरंग'नंतर आता येणार 'फुलवरा'; रवी जाधव यांचा आणखी एक तमाशा पट, कोणते कलाकार दिसणार?

मराठी चित्रपटसृष्टीत २०१० मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘नटरंग’ या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात अविट ठसा उमटवला होता. आता तब्बल पंधरा वर्षांनंतर त्याच टीमकडून पुन्हा एकदा लोककलेला वंदन करणारा ‘फुलवरा’ हा चित्रपट येत आहे. दिग्दर्शक रवी जाधव यांच्या संकल्पनेतून आणि दिग्दर्शनातून साकारलेला ‘फुलवरा’ हा तमाशा फडावरच्या कलाकारांच्या जीवनावर आधारित नवा चित्रपट आहे. झी स्टुडिओज, उमेशकुमार बन्सल, बवेश जानवलेकर आणि मेघना जाधव यांनी संयुक्तपणे या चित्रपटाची निर्मिती केली असून, याची घोषणा दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर करण्यात आली. . याबद्दल रवी जाधव म्हणाले, ‘‘तमाशा ही माझ्या मनात खोलवर रुजलेली लोककला आहे. फडावर जेवढं तेजस्वी आयुष्य दिसतं, त्यामागचं वास्तव तितकंच भावनिक आणि संघर्षमय आहे. या कलावंतांचं आयुष्य आणि त्यांची जिद्द मला नेहमी प्रेरणा देते. ‘द फोक आख्यान’ या लोककलाविष्कारातून मला या विषयाचा नवा दृष्टिकोन मिळाला आणि त्यातूनच ‘फुलवरा’ची बीजं पेरली गेली.’’ या चित्रपटाची कथा, पटकथा, संवाद आणि गीते ईश्वर ताराबाई अंधारे यांनी लिहिली असून, संगीताची जबाबदारी हर्ष-विजय या तरुण संगीतकार जोडगोळीने सांभाळली आहे.. ‘द फोक आख्यान’मधून उदयास आलेल्या या नव्या पिढीच्या लोककलावंतांनी पारंपरिक कलेला आधुनिकतेचा नवा चेहरा दिला आहे. पुढील वर्षीच्या दिवाळीत ‘फुलवरा’ प्रदर्शित होणार असून, यात कोणते कलाकार झळकतील, याबाबत अद्याप गोपनीयता ठेवण्यात आली आहे. .त्या चर्चा खऱ्या ठरल्या! सुयश आईवडिलांसोबत घरी मात्र आयुषी माहेरच्यांसोबत साजरी करतेय दिवाळी; फोटो चर्चेत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.