आधी लता, आता आशा... दोन्ही बहिणींना गमावल्यानंतर भाऊ हृदयनाथ मंगेशकर यांनी घेतला मोठा निर्णय; म्हणाले

संगीत विश्वातील एक सुवर्णयुग आता खऱ्या अर्थाने संपलंय असं म्हणायला हरकत नाही. गानसाम्राज्ञी लता मंगेशकर यांच्यानंतर आता आशा भोसले यांनीही जगाचा निरोप घेतला. १२ एप्रिल २०२६ रोजी आशा ताईंचे निधन झाले, ज्यामुळे संपूर्ण कलाविश्वावर शोककळा पसरली. लता दीदींची धाकटी बहीण असूनही आशा यांनी स्वतःच्या हिंमतीवर संगीत क्षेत्रात आपलं वेगळं स्थान निर्माण केलेलं. आपल्या ७० वर्षांच्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत त्यांनी २० भाषांमध्ये १२,००० हून अधिक गाणी गाऊन रसिकांच्या मनावर राज्य केले. आता या दोन्ही महान गायिकेंच्या स्मृती जपण्यासाठी मंगेशकर कुटुंबीयांनी समाजसेवेचा एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे..काय आहे तो निर्णय?हृदयनाथ मंगेशकर यांनी अधिकृतपणे जाहीर केलंय की, लता मंगेशकर आणि आशा भोसले यांच्या सन्मानार्थ आशियातील सर्वात मोठे रुग्णालय उभारलं जाणार आहे. या उपक्रमाची घोषणा करताना ते म्हणाले की, "आमचा प्रयत्न हे आशियातील सर्वात मोठे रुग्णालय बनवण्याचा आहे. यासाठी आम्ही मोठ्या जमिनीची सोय केली असून, बाकी सर्व काही ईश्वराच्या इच्छेवर सोडून कामाला सुरुवात केली आहे." या रुग्णालयाचे नाव 'लता-आशा इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स' किंवा 'लता-आशा मंगेशकर आयुर्विद्या संस्थान' असं ठेवलं जाण्याची शक्यता आहे..या भव्य रुग्णालयासोबतच मंगेशकर परिवाराचा गौरवशाली संगीत वारसा जपणारे एक भव्य 'म्युझियम' (संग्रहालय) बांधण्याचीही योजना आहे. या संग्रहालयात लोकांना मंगेशकर कुटुंबाचा सांगीतिक प्रवास जवळून अनुभवता येईलच, शिवाय तिथे संवादात्मक पद्धतीने (Interactive) संगीत शिकण्याची संधीही उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. कलेसोबतच आरोग्य क्षेत्रातही या दोन्ही भगिनींचे नाव अजरामर व्हावे, हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे..रुग्णालयाची अधिक माहिती देताना हृदयनाथ मंगेशकर भावूक होऊन म्हणाले की, "गोरगरिबांच्या सेवेसाठी याच शहरात रुग्णालय उभारले जावे, असा लता दीदींचा दृढ निश्चय होता. आम्ही २५ वर्षांपूर्वीच याबद्दल विचार केला होता. दुर्दैवाने दीदी आता आपल्यात नाहीत, पण त्यांच्या प्रेरणेतून सुरू होणारे हे रुग्णालय आता त्यांच्याच नावाने ओळखले जाईल. १६ तारखेला याचे उद्घाटन ठरले होते, पण दरम्यानच्या काळात आशा दीदींचेही निधन झाले. म्हणूनच आता हे रुग्णालय लता मंगेशकर आणि आशा मंगेशकर या दोन्ही बहिणींच्या नावाने उभारले जाईल.".