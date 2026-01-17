Movie Review : अगं अगं सूनबाई, काय म्हणताय सासूबाई- सासू आणि सुनेच्या नात्याची हळवी गुंफण

Marathi Entertainment News : आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रत्येक नाते महत्त्वाचे असते आणि प्रत्येक नात्याला वेगवेगळे पैलू तसेच पदर असतात. सासू आणि सून हे त्यापैकीच एक नाजूक असे नाते. या नात्यामध्ये कधी गोडवा असतो तर कधी तिखटपणा. त्यामुळे या नात्याकडे काहीसे दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. दिग्दर्शक केदार शिंदेंचा आता प्रदर्शित झालेला ‘अगं अगं सूनबाई, काय म्हणताय सासूबाई’ हा चित्रपट या नात्याचा वेगळा पैलू दर्शविणारा आहे..ही कथा टिपिकल सासू-सुनेची नसून एक वेगळा विचार देणारा असा हा चित्रपट आहे. खरं तर केदार शिंदेला महिलांच्या भावभावना, त्यांचे मन आणि त्यांचा संघर्ष यांची चांगली जाण आहे आणि त्याने आपल्या आतापर्यंतच्या काही चित्रपटांतून महिलांचे वेगवेगळे पैलू सादर केले आहेत. किंबहुना महिलाप्रधान चित्रपट बनविण्यात त्यांचा चांगलाच हातखंडा आहे. या चित्रपटातही त्याने चांगला विचार मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. सासू आणि सुनेने एकमेकांना समजून घेतले. एकमेकींचा आदर केला आणि भावभावना जाणून घेतल्या तर त्यांच्या कुटुंबामध्ये आनंदाचा मळा नक्कीच फुलतो, हे सांगण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे..ही कथा आहे देसाई कुटुंबाची. मनस्वी (प्रार्थना बेहरे) आणि सौरभ (नकुल घाणेकर) हे नवविवाहित जोडपं; मात्र लग्नानंतर मनस्वी आणि तिची सासू स्मिता (निर्मिती सावंत) यांच्यात विचारसरणीतील कमालीचा फरक असतो.मनस्वी ही आताच्या पिढीची अर्थात आधुनिक विचारसरणीची तर स्मिता जुन्या तसेच पारंपरिक आचारविचारांची. त्यामुळे त्या दोघींमध्ये सतत खटके उडत असतात. त्यांच्यातील या वादाचा नाहक त्रास सौरभ आणि त्याचे वडील अरुण देसाई (राजन भिसे) यांना होत असतो. दरम्यान, अशा सततच्या वादामुळे मनस्वी आणि सौरभ वेगळे राहण्याचा विचार करतात. त्याकरिता ते नवीन घराचा शोध घेत असतात. अशातच एक घटना अशी घडते, की त्यामुळे कथानकाला वेगळी कलाटणी मिळते. .दिग्दर्शक केदार शिंदेने सासू-सुनेच्या या कथेला भावनिक किनार उत्तम दिली आहे. सासू आणि सुनेचे वेगवेगळे पैलू मांडताना त्यांच्यातील नात्याला कुठे तडा जाणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. त्यांच्या नात्यातील रुसवे-फुगवे, त्यांच्यातील चढाओढ आणि टोमणे तसेच त्यांच्यातील शाब्दिक संघर्ष मांडताना त्या नात्यातील भावभावना आणि गोडवा जपण्याचा चांगला प्रयत्न केला आहे. निर्मिती सावंत, प्रार्थना बेहरे, राजन भिसे, नकुल घाणेकर आदी कलाकारांनी या कथानकाला आपल्या उत्तम अभिनयाची छान जोड दिली आहे. विशेष म्हणजे, निर्मिती सावंत आणि प्रार्थना बेहरे यांनी आपापल्या व्यक्तिरेखा अत्यंत प्रभावीपणे साकारल्या आहेत. संपूर्ण चित्रपट त्यांनी आपल्याच खांद्यावर घेतला आहे. सासू आणि सुनेतील रुसवे-फुगवे, एकमेकींमधील चढाओढ आणि संघर्ष तसेच भावभावना व हळवे प्रेम त्यांनी सुंदररीत्या सादर केले आहेत..कलाकारांच्या अभिनयाबरोबरच संगीत हा या चित्रपटाचा मोठा गाभा आहे. दिवंगत गायक सुधीर फडके यांनी गायलेले आणि संगीतकार राम फाटक यांचे संगीत लाभलेले ‘डाव मांडू नको...’ हे गाणे नव्याने या चित्रपटात सुंदररीत्या सादर करण्यात आले आहे. मनामध्ये साठलेल्या भावना शब्दांतून व्यक्त करणाऱ्या या गीताला आता वैशाली सामंत यांचा आवाज लाभला आहे. संगीतकार कुणाल करण यांनी या मूळ गाण्यातील आत्मा कुठे हरवणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. गीतकार मंगेश पाडगावकर यांनी लिहिलेल्या आणि संगीतकार यशवंत देव यांनी संगीतबद्ध केलेल्या व अरुण दाते यांनी गायलेल्या ‘दिवस तुझे हे फुलायचे...’ या अजरामर गीताचा चित्रपटाच्या कथेनुसार सुंदर वापर करण्यात आला आहे. या हळव्या आणि प्रेमळ गाण्याला नव्याने सादर करताना कुणाल गांजावाला यांनी आवाज दिला आहे आणि सूरज धीरज यांनी हे गाणे नव्याने संगीतबद्ध केले आहे. जुनी लोकप्रिय गाणी नव्याने सादर करताना त्या गाण्यातील आत्मा कुठे हरवणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेण्यात आली आहे आणि ती कथेच्या अनुषंगाने सादर करण्यात आली आहेत. जुन्या लोकप्रिय गाण्यांचा सुरेख वापर या चित्रपटात करण्यात आला आहे. .चित्रपटातील संवाद सरळ आणि साधे आहेत. आपल्या दररोजच्या जीवनातील आहेत. तरीही काही दृश्ये अधिक सविस्तर आली असती तर चित्रपटामध्ये अधिक गंमत आली असती. असो. एकूणच सांगायचे तर सासू-सुनेच्या नात्यातील धुसफूस, राग, चढाओढ, तिरस्कार या बाबींबरोबरच समजूतदारपणा, प्रेम, जिव्हाळा, आत्मीयता छान टिपण्यात आला आहे. सासू-सुनेच्या नात्याची वेगळी गुंफण या चित्रपटामध्ये करण्यात आली आहे..Bigg Boss Marathi Bhaucha Dhakka : "इथे दादागिरी करायला हा रस्त्याचा नाका नाही" विशाल-ओमकारला रितेशचे खडेबोल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.