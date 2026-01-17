Premier

Movie Review : अगं अगं सूनबाई, काय म्हणताय सासूबाई- सासू आणि सुनेच्या नात्याची हळवी गुंफण

Aga Aga Sunbai Kay Mhantay Sasubai Movie Review : अगं अगं सुनबाई काय म्हणताय सासूबाई हा केदार शिंदे दिग्दर्शित सिनेमा नुकताच रिलीज झाला. कसा आहे हा सिनेमा आणि किती मिळाले आहेत त्याला स्टार जाणून घ्या.
Marathi Entertainment News : आपल्या भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रत्येक नाते महत्त्वाचे असते आणि प्रत्येक नात्याला वेगवेगळे पैलू तसेच पदर असतात. सासू आणि सून हे त्यापैकीच एक नाजूक असे नाते. या नात्यामध्ये कधी गोडवा असतो तर कधी तिखटपणा. त्यामुळे या नात्याकडे काहीसे दृष्टिकोनातून पाहिले जाते. दिग्दर्शक केदार शिंदेंचा आता प्रदर्शित झालेला ‘अगं अगं सूनबाई, काय म्हणताय सासूबाई’ हा चित्रपट या नात्याचा वेगळा पैलू दर्शविणारा आहे.

