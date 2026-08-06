माझी भूमिका : भावविश्व साकारण्याचे आव्हान

ऐश्वर्या दौंड, अभिनेत्रीकलाकार म्हणून प्रत्येक भूमिका माझ्यासाठी नवी शिकवण घेऊन येते. माझा अभिनयाचा प्रवास विविध भूमिका आणि वेगवेगळ्या विषयांच्या चित्रपटांमधून समृद्ध होत गेला आहे. ‘नाद एकच फक्त बैलगाडा शर्यत’ आणि ‘राऊडी’ या चित्रपटांमधून मला प्रेक्षकांचे प्रेम मिळाले. आता माझ्या कारकिर्दीतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे ‘डेरिंग - द बारामती फाइल’. या चित्रपटाची कथा आणि माझ्या पात्राची ताकद मला सुरुवातीपासूनच भावली. आदित्यराजे मराठे प्रॉडक्शनच्या ऑडिशनमध्ये मी माझी तयारी आणि अभिनय सादर केला. दिग्दर्शक डॉ. जयंत जगताप आणि निर्माते आदित्यराजे मराठे यांना माझं काम आवडलं आणि मला ही भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली. हा क्षण माझ्यासाठी आनंदाचा आणि अभिमानाचा होता..या चित्रपटात मी नायकाच्या पहिल्या पत्नीची भूमिका साकारली आहे. या पात्रामध्ये भावनिक खोली, संघर्ष, प्रेम, त्याग आणि कुटुंबासाठी असलेली निष्ठा अशा अनेक भावना आहेत. या भूमिकेचा अभ्यास करताना मी सर्वप्रथम त्या पात्राची मानसिकता, तिची पार्श्वभूमी आणि कथेमधील तिचं महत्त्व समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. पटकथा अनेक वेळा वाचली, दिग्दर्शकांसोबत चर्चा केली आणि प्रत्येक प्रसंगातील भावना पडद्यावर नैसर्गिकपणे कशा आणता येतील, यावर मेहनत घेतली.या भूमिकेतील सर्वांत मोठं आव्हान म्हणजे भावनिक आणि तीव्र प्रसंग साकारताना त्यामध्ये पूर्णपणे समरस होणं. प्रेक्षकांना प्रत्येक प्रसंग खरा वाटावा, यासाठी मी त्या पात्राच्या भावविश्वात स्वतःला झोकून दिलं. सातत्यानं सराव, सहकलाकारांचं सहकार्य आणि दिग्दर्शकांचं मार्गदर्शन यामुळे हे आव्हान मी यशस्वीपणे पार करू शकले. या संपूर्ण प्रवासाने अभिनेत्री म्हणून मला खूप काही शिकवलं..या भूमिकेमुळे माझ्या वैयक्तिक आयुष्यावरही सकारात्मक परिणाम झाला. नातेसंबंध, त्याग, प्रेम आणि कुटुंबासाठीची जबाबदारी यांचा अधिक जवळून विचार करण्याची संधी मला मिळाली. जीवनाकडे पाहण्याचा माझा दृष्टिकोन अधिक संवेदनशील झाला. विशेष म्हणजे, आदित्यराजे मराठे यांच्यासोबत काम करताना त्यांच्या संयमी, शांत आणि कर्तव्यदक्ष स्वभावातून मला खूप काही शिकायला मिळालं. त्यांच्या कामाप्रती असलेली निष्ठा आणि सकारात्मक दृष्टिकोन माझ्यासाठी प्रेरणादायी ठरला.चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान अनेक संस्मरणीय क्षण अनुभवायला मिळाले. एका महत्त्वाच्या कौटुंबिक दृश्याचं चित्रीकरण करताना आम्ही सर्व कलाकार त्या प्रसंगात इतके समरस झालो होतो, की दिग्दर्शकांनी ‘कट’ म्हटल्यानंतरही काही क्षण आम्ही त्या भावनेतून बाहेर येऊ शकलो नाही. संपूर्ण युनिट काही काळ शांत होतं. कलाकार म्हणून तो अनुभव आजही माझ्या कायम स्मरणात आहे..या चित्रपटातील सर्व सहकलाकारांची साथ मला खूप मोलाची ठरली. आदित्यराजे मराठे, सोमनाथ अवघडे, आनंदा कारेकर, राजेंद्र जाधव, महेश देवकाते आणि संपूर्ण कलाकार व तांत्रिक टीमनं प्रत्येक क्षणी सहकार्य केलं. त्यांच्या नैसर्गिक अभिनयामुळे आणि सकारात्मक वातावरणामुळे माझी व्यक्तिरेखा अधिक प्रभावीपणे साकारता आली.चित्रीकरणादरम्यान एका भावनिक दृश्यानंतर दिग्दर्शक आणि सहकलाकारांनी माझ्या अभिनयाचं केलेलं कौतुक आजही माझ्यासाठी मोठी प्रेरणा आहे. अनुभवी कलाकारांकडून मिळालेली अशी दाद आत्मविश्वास वाढवणारी असते. आता मात्र खरी उत्सुकता प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रियेची आहे. त्यांचं प्रेम, टाळ्या आणि कौतुक हीच माझ्यासाठी सर्वांत मोठी कमाई असेल..माझा अभिनय प्रवास आता अधिक व्यापक होत आहे. मराठीत ‘झुंबाड’, ‘धर्मो रक्षती रक्षित:’, ‘अंत अस्ति आरंभ’, ‘द रिल्स’, ‘बिनविरोध आमदार’, ‘स्वराज्य संविधान’, ‘प्रीतम प्यारे’ आणि ‘अजेया’ हे माझे आगामी चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. याशिवाय हिंदीतही ‘एक्झिस्टन्स’, ‘पर्पल लीफ’ आणि ‘लखनदेवी परिंदे’ या चित्रपटांमधून मी वेगवेगळ्या भूमिका साकारत आहे. विविध भाषा आणि विविध विषयांवरील चित्रपटांमध्ये काम करण्याची संधी मिळत असल्याचा मला आनंद आहे आणि प्रत्येक भूमिका मला अभिनेत्री म्हणून अधिक समृद्ध करत आहे.कलाकार म्हणून मला विविध प्रकारच्या भूमिका साकारायच्या आहेत. भविष्यात संधी मिळाली, तर एखादी खंबीर, निर्णयक्षम आणि कथेला वेगळं वळण देणारी व्यक्तिरेखा साकारायला मला नक्की आवडेल. अशा भूमिकांमधून अभिनयाच्या अनेक छटा सादर करण्याची संधी मिळते. तरीही ‘डेरिंग - द बारामती फाइल’मधील माझी भूमिका माझ्यासाठी कायम विशेष राहील, कारण या भूमिकेने मला अभिनेत्री म्हणून स्वतःला नव्या पद्धतीने सिद्ध करण्याची संधी दिली.(शब्दांकन : आरसिन तांबोळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.