कॅमेरासमोर तरी पूर्ण कपडे घालून योगा करत जा... म्हणणाऱ्या नेटकऱ्याला ऐश्वर्या नारकरांचं उत्तर; म्हणाल्या, तुमचा फोकस का...

अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर आणि अभिनेते अविनाश नारकर हे कुटुंब सोशल मीडियावर कायम चर्चेत असतात. ते आपले निरनिराळे व्हिडिओ चाहत्यांसोबत शेअर करताना दिसतात. कधी डान्सचे तर कधी व्यायामाचे. मात्र यात हे कपल अनेकदा ट्रोल होताना दिसतं. मात्र ते दोघेही ट्रोलर्सना जशास तसं उत्तर देताना दिसतात. आताही ऐश्वर्या यांच्या योगाच्या व्हिडिओवर एका नेटकऱ्याने खोचक कमेंट केली. त्यावर ऐश्वर्या यांनी त्याला रिप्लाय दिली. मात्र तो तीथवरच नाही थांबला तर त्याने पर्सनलला देखील मेसेज केला. ऐश्वर्या यांनी स्क्रिनशॉट शेअर करत याबद्दल सांगितलं आहे. .ऐश्वर्या यांनी नुकताच त्यांचा एक योग करतानाचा व्हिडिओ शेअर केला होता. त्या व्हिडिओवर एका नेटकऱ्याने 'निदान कॅमेरासमोर तरी फूल कपडे घालून योगा करत जा मॅडम' अशी कमेंट केली. यावर ऐश्वर्या यांनी त्याला उत्तर देत लिहिलं, 'बुरसटलेले विचार सोडा, तुमचा फोकस का हलतोय?' त्यानंतर तो नेटकरी आणखीनच संतापला आणि त्याने ऐश्वर्या यांना पर्सनलवर मेसेज करून लिहिलं, 'याला तुम्ही बुरसटलेले विचार म्हणत असाल तर तुमच्या अकलेची कीव करावीशी वाटते, व्हिडीओला views वाढवण्यासाठी असे कपडे घालून व्हिडीओ बनवता?'.त्यावर उत्तर देताना ऐश्वर्या यांनी लिहिलं, 'मुद्दा वयोमानाचा आहे. कोणी काय कपडे घालावेत हा व्यक्तीगत प्रश्न आहे. तुमच्या स्टेटमेंटवरुन अक्कल कळतेच आहे.' त्यावर नेटकऱ्याने पुन्हा त्यांना उत्तर देत लिहिलं, 'कोणते कपडे घालायचे हा प्रत्येकाचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. पण तुमच्या अशा कपड्यांमुळे लहान मुलं बिघडतात त्याचं काय करायचं?' यावर ऐश्वर्या यांनी उत्तर देऊन त्याची बोलतीच बंद केली. त्या म्हणाल्या, ''त्यांना व्यायाम करायला शिकवा. म्हणजे विचारांचा समतोल येईल आणि डोकं शाबुत राहिल. नाहीतर तुमच्यासारखंच होणार मोठे होऊन.'' .ऐश्वर्या यांनी हे संभाषण इन्स्टा स्टोरीवर शेअर केलं आहे. ऐश्वर्या अनेकदा ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर येतात. मात्र त्यादेखील सगळ्यांना पुरून उरतात. आता ऐश्वर्या कोणत्या प्रोजेक्टमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार हे पाहण्यासाठी प्रेक्षक उत्सुक आहेत. .तब्बल ६ वर्ष चाललेल्या 'पुढचं पाऊल' मालिकेला दिलेला नकार; आता अभिनेत्रीला होतोय पश्चाताप;, म्हणाली- विचारणा झाली पण...