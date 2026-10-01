नायिका अशी नसते, आम्हाला तुझ्यासारखे बापाकडून पैसे नाही मिळत म्हणत हिणवलं; ऐश्वर्या शेटेने सांगितली इंडस्ट्रीची वाईट बाजू

'रमा राघव', 'पिंगा गं पोरी पिंगा' या मालिकांमधून घराघरात लोकप्रिय झालेली अभिनेत्री ऐश्वर्या शेटे हिने तिच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली. आज ऐश्वर्या सगळ्यांच्या ओळखीचा चेहरा झाली असली तरी करिअरच्या सुरुवातीला मात्र तिला प्रचंड वाईट वागणूक दिली गेली. श्रीमंत घरातील असल्याने तिच्याकडे त्या सगळ्या गोष्टी आधीपासूनच होत्या ज्या इतरांकडे नव्हत्या त्यामुळे तिला दुरून येऊन एकटीने राहायचा संघर्ष करावा लागला नाही. त्यासाठीही तिला हिणवलं गेलं. आता राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत तिने तिला देण्यात आलेल्या वागणुकीबद्दल सांगितलंय. .ऐश्वर्या म्हणाली, 'मी जेव्हा छोटे छोटे रोल करत होते तेव्हा जी वागणूक मिळायची ना तेव्हा माझं असं व्हायचं की हे काय आहे मला कोणी असं वागवत नाही असं नाही वागायचं माझ्याशी. पण नंतर हळूहळू अनुभव येत गेले आणि मी शिकले. मला या गोष्टीवरुन ऐकवलं जायचं की अजूनही बापाच्या पैशांवर जगतेय. किंवा एकटी स्वत:चं काही करत नाहीये. त्या गोष्टी मला खूप लागायच्या की आपण २० वर्षांचे झालो, २२ वर्षांचो झालो अजून पप्पांबरोबर राहतो कारण बाकीचे सगळं सोडून आले होते. पण यात आता माझीही चूक नाहीये. कारण मला गावही नाहीये आणि माझे आई-वडील लांबही राहत नाही. त्यामुळे बाबा गाडी आणि ड्रायव्हरला बरोबर घेऊन जायला सांगायचे.' .ऐश्वर्या पुढे म्हणाली, “मी बीएमडबल्यू किंवा मर्सिडीजने जायचे मग मी ते बंद केलं. मी म्हटलं मी रिक्षाने जाणार ते मला विचारायचे की का काय झालं तेव्हा मी नाही माझी मी जाईन असं सांगायचे. नंतर मी सेटकडे जाण्याचा रस्ता लहान आहे. गल्ली आहे वगैरे अशी कारणं द्यायचे. मी क्रेटा घेऊन जायचे आणि ती गाडी नेली तरी पण लोक बोलायचे की हिचं काय हिचा रणगाडा ती आपली घेऊन येते आम्हाला काय बसने जावं लागतं. ट्रेनने जावं लागतं त्यामुळे हा एक संघर्ष होता माझा की कंफर्टझोनच्या बाहेर जाऊन गोष्टी करणं. पण बाकी कामाच्या बाबतीत मला सतत एकापाठोपाठ कामं मिळत गेली. त्यामुळे कामासाठी संघर्ष नाही करावा लागला. पण लोकांनी हिणवलं, त्रास दिला की तू काय तुझा काय संघर्ष, जवळच्या मित्रांनीही ऐकवलं की आम्हाला काय आमचं आमचं करावं लागतं आम्हाला वडिलांकडून पैसे नाही मिळत.”.ऐश्वर्या म्हणाली, 'माझा एक सहकलाकार म्हणाला होता की मालिकेची नायिका अशी नाही दिसत. त्या छान असतात. मी फटकळ असल्याने पटकन म्हणाले की मालिकेचे नायकही असे बारीक नसतात. त्यामुळे प्लाजी तू मला नको सांगूस तू चॅनेलला जाऊन बोल. तुला तक्रार असेल तर चॅनेलकडे जा आणि बोल. सगळ्यांना असं वाटतं की ही तर चांदीचा चमचा घेऊन जन्माला आलीये. पण मी वन डे रोलही केलेत हे कोणी पाहिलंच नाहीये. लोकांनी हिच्याबरोबर व्हॅनिटी शेअर करणार नाही असंही माझ्याबद्दल म्हटलं आहे. मला अस्पृशासारखी वागणूक दिली. तेव्हा तर मी लहान होते. ११-१२वीत होते. ' .ती पुढे म्हणाली, 'मी कलर्स मराठीचा शो करत होते. मैत्रिणीचा रोल होता आणि चांगल्या अभिनेत्री आहेत मी नावं नाही घेत आता पण लग्नाचा सीन होता. त्या बहीण आणि वहिनीच्या भूमका करत होत्या. त्या म्हणाल्या की आमच्या व्हॅनिटीमध्ये का बसवलं आहे. ते ही पण काळजी घेत नाही की तुम्ही समोरच बोलताय किंवा आईसुद्धा आहे बरोबर. मला कलाकार म्हणून गर्दी झाल्यानंतर त्रास होतो हे समजतं पण तरी कुठल्याही माणसाला असं नाही बोललं पाहिजे.' ऐश्वर्या लवकरच नव्या नाटकातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .स्टार होण्यापूर्वी 'या' ठिकाणी राहायची माधुरी दीक्षित; ही होती घरातली आवडती जागा, मग अभिनेत्रीने का सोडलेलं घर? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.