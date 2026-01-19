तब्बल ६ वर्षानंतर 'तान्हाजी'च्या प्रीक्वेलची घोषणा; भेटीला येतोय 'बाल तानाजी'; अजय देवगणने शेअर केला टीझर

२०२० साली आलेल्या 'तान्हाजी: जी द अनसंग वॉरियर' या चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेड लावलं होतं. या चित्रपटाला बॉक्स ऑफिसवर मोठं यश मिळालेलं. १० जानेवारी २०२० मध्ये प्रसारित झालेला हा चित्रपट छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या लढाईतील अत्यंत महत्वाचा मावळा तान्हाजी मालुसरे यांच्यावर आधारित होता. त्यांचं शौर्य, त्यांची महाराजांबद्दलची निष्ठा आणि त्यांचा पराक्रम याबद्दल या चित्रपटात दाखवण्यात आलं होतं. आता या चित्रपटाच्या ६ वर्षानंतर या चित्रपटाच्या प्रिक्वेलची घोषणा करण्यात आलीये. 'बाल तान्हाजी' असं या चित्रपटाचं नाव आहे. महत्वाचं म्हणजे हा सिनेमा पहिलाच एआय ओरिजिनल सिनेमा असणार आहे..'बालतान्हाजी' हा चित्रपट तान्हाजी मालुसरे यांच्या बालपणावर आधारित असणार आहे. तान्हाजी शिवरायांच्या स्वराज्यात का जातात, त्यांचे मावळे बनण्याचा निर्णय का घेतात याबद्दल यात दाखवण्यात येणार आहे. अजय देवगणने त्याच्या 'बाल तान्हाजी' या ए आय ओरिजिनल चित्रपटाचा 'फर्स्ट लुक' सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. हा चित्रपट इतर चित्रपटांपेक्षा वेगळा असणार आहे. याचं कारण म्हणजे हा संपूर्ण चित्रपट ए आय असणार आहे. एका ऐतिहासिक चित्रपटासाठी पहिल्यांदाच ए आय वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे तान्हाजीजी मालुसरे यांच्या वेगवेगळ्या पैलूंचं दर्शन यातून होणार आहे. .या चित्रपटात कोणताही अभिनेता नाही. सगळं ए आय असल्याने आता हा चित्रपट कसा बनतोय याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय. ए आय खऱ्या भावनांची जागा घेऊ शकेल का? खऱ्या चित्रपटाइतका प्रेक्षकांच्या मनात घर करू शकेल का असे प्रश्न प्रेक्षकांना पडले आहेत. हा व्हिडिओ शेअर करताना अजय देवगण म्हणाला, "आपल्या इतिहासातील महान योद्ध्यांच्या कथा नवीन पिढीपर्यंत पोहोचवणे गरजेचे आहे. 'बाल तानाजी' हे त्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे, जिथे तंत्रज्ञान आणि इतिहास यांचा संगम दिसेल." अजय देवगण आणि दानिश देवगणने मिळून हे प्रोजेक्ट लाँच केलं आहे. 'तान्हाजी' चित्रपटाने राष्ट्रीय पुरस्कारावर मोहर उमटवली होती. त्यामुळे आता हा चित्रपट कसा असणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .तेव्हा अहिल्यादेवी सोडणार होत्या 'पारू' मालिका; म्हणाल्या- एकटीच बसून रडत होते...;असं काय घडलेलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.