चित्रपट बंद पाडण्याचे खूप प्रयत्न... 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा'बद्दल बोलताना अजय पुरकर संतापले; आव्हान देत म्हणाले- अजूनही...

दिग्पाल लांजेकर लिखित आणि दिग्दर्शित 'शिवराज अष्टक' प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतलं. यातील प्रत्येक चित्रपटाला प्रेक्षकांचं प्रेम मिळालं. आता या अष्टकातील सहावं पुष्प म्हणजेच सहावा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय तो म्हणजे 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा'. या चित्रपटात अभिनेता अभिजीत श्वेतचंद्र छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारतोय. नुकताच या चित्रपटाचा पोस्टर अनावरण सोहळा पार पडला. त्या प्रसंगी बोलताना अभिनेते अजय पुरकर यांचा मात्र संयम सुटला. हा चित्रपट बंद पाडण्याचे अनेक प्रयत्न केले गेले असं त्यांनी सांगितलं. .अभिनेते अजय पुरकर हे 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' या चित्रपटात तानाजी मालुसरे यांच्या भूमिकेत आहेत. पोस्टर अनावरण प्रसंगी बोलताना अजय म्हणाले, 'मी आणि दिग्पाल कायम असं म्हणतो की शिवराज अष्टक हे आता आमचं राहिलेलं नाहीये. ते महाराष्ट्राचं झालंय. आम्हाला देशाबाहेरच्या प्रेक्षकांनीही आम्हाला सांगितलेलं की आम्हाला तुमच्या टीम कडून 'शिवराज अष्टक' मधलं पुढचं पुष्प स्वारी आग्रा हे पाहायचंच आहे. आम्ही अजूनही सगळे मानतो की रायगडावर न्याय होतो बरं का. अनेक लोकं आहेत जे समाजासाठी चांगलं काम करू इच्छितात, त्यांच्या वाटेत काटे पसरवणारे अनेक लोक असतात. चांगलं काम करणाऱ्यांच्या टीमच्या नशिबी तर असतातच असतात. तर त्या सगळ्यांना हे उत्तर आहे की महाराज हे आजही आहेत. पुढेही राहणारच आहेत. म्हणून मी पाहिलं वाक्य होतं, रायगडावर अजूनही न्याय होतो.' .ते पुढे म्हणाले, 'कोणीही या गैरसमजात राहू नये की हे काम बंद पडू शकतं. बंद पाडू शकतो. असं काही होत नाही. आम्ही सगळे इथे खंबीरपणे उभे आहोत. आणि करायचेत प्रयत्न तर अजूनही करा. आज तुमच्या माध्यमातून सांगतोय मी. फक्त नावं घेत नाहीये एवढंच. आपल्याला धड्यांमध्ये फक्त एवढंच शिकवलं की महाराज पेटाऱ्यात बसून पळाले. पण तेव्हा काय राजकारण घडलं हे प्रत्येक लहान मुलानेही अनुभवावं. आणि आपले महाराज किती मोठे होते, कोणत्या पातळीवर जाऊन, किती खोलात जाऊन विचार केला गेला याचं उत्तम उदाहरण स्वारी आग्रा आहे. त्यामुळे हा चित्रपट नक्की पाहा.' .'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' हा चित्रपट ३० जानेवारी रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.