आमच्यामध्ये वाद आहेत... भावासोबतच्या नात्यामधील तणावावर पहिल्यांदाच बोलला अजिंक्य देव; म्हणाला- एक भाऊ म्हणून ...

मराठी सिनेसृष्टीला लाभलेले हँडसम हिरो मराठमोळे अभिनेते अजिंक्य देव यांनी आपल्या अभिनयासोबतच आपल्या दिसण्यानेही प्रेक्षकांच्या मनाला गारुड घातलं. त्यांनी 'सर्जा', 'माहेरची साडी' पासून ते आताच्या 'घरत गणपती' पर्यंत अनेक सिनेमांमध्ये काम केलंय. ते लोकप्रिय अभिनेते रमेश देव आणि अभिनेत्री सीमा देव यांचे सुपुत्र आहे. मात्र त्यांचा लहान भाऊ अभिनय देव यांच्याबद्दल फार जणांना ठाऊक नाही. अशातच आता अजिंक्य यांनी त्यांच्या आणि त्यांच्या भावाच्या नात्याबद्दल भाष्य केलंय. .अजिंक्य म्हणाले, 'अभि माझ्यापेक्षा सहा वर्ष लहान आहे. त्यामुळे मी त्याला भाऊ म्हणून भेटलोच नाही. मी एक दुसरा वडील म्हणून त्याच्याशी वागलो. माझं एकविसाव्या वर्षी लग्न झालं. मी त्याचा मित्र होण्याआधीच माझं लग्न झालेलं. त्यामुळे समजून घेण्यातच एक गॅप होता. मी त्याच्यासाठी जे काही करता येईल ते सगळं केलं. पण त्याच्यावर प्रेम व्यक्त करण्याचा जो प्रकार असतो तो मला जमला नाही. तो नंतर शिकला आणि तो जाहिरातींमधला बादशाह झाला. त्यामुळे आमच्या अंतर होतंच. दोघं भावांमध्ये कुठेना कुठे थोडे खटके असणं हे चांगलंही आहे. सगळं गोड गोड असलं तर तिथे गडबड असते.' .अजिंक्य पुढे म्हणाले, 'हो आमच्यात फरक आहेच. पण सगळ्यात मोठी गोष्ट हीच की आई वडिलांचे संस्कार आणि त्यांनी आम्हाला ज्या पद्धतीने वाढवलं त्याला महत्व देईन. आमच्या कुटुंबात त्यामुळे फूट नाही पडली. आमच्यात जे काही हेवेदावे असतील किंवा जे काही गैरसमज असती, अंतर असेल ते त्याच्याजागी आहे. आम्ही दोघेही त्या गोष्टी मान्य करतो पण त्यामुळे आमच्या कुटुंबावर काही फरक पडलाय का? नाही. त्याच्या किंवा माझ्या मुलांवर फरक पडलाय का? नाही. आणि हे महत्वाचं आहे. कुटुंब एकत्रित राहणं आणि तुमचं एकत्र असणं हे खूप महत्वाचं आहे आजच्या काळात. ते तुम्हाला आयुष्याच्या अडचणींपासून वाचवतं.' .ते म्हणाले, 'आयुष्य आहे म्हणजे अडचणी येणारच आहेत. त्यातून मार्ग तुम्हाला काढायचाय. आणि जेव्हा तुम्हाला प्रेम करणारे आणि तुम्ही ज्यांच्यावर प्रेम करताय ते एकत्र असतील तेव्हा अडचणींमुळे येणारा त्रास आहे तो कमी होतो. हल्ली मी विचित्र बातम्या वाचतो. समाजाची परिस्थिती वाईट आहे. कारण नसतानाचा राग आहे. त्यातून स्वतःला बाहेर ठेवण्यासाठी कुटुंब हे तुमचं कवच आहे.'