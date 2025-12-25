देवाने मला अशी मुलगी दिली कारण... लेकीबद्दल भरभरून बोलले अजिंक्य देव; म्हणाले- ही सगळी मुलं खास...

मराठमोळे अभिनेते अजिंक्य देव यांनी आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं. आपल्या तडफदार व्यक्तिमत्वाने आणि भारदस्त आवाजाने त्यांनी प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. 'माहेरची साडी', 'माझं घर माझा संसार', 'कशासाठी प्रेमासाठी', 'सर्जा' अशा अनेक चित्रपटातून त्यांनी इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र सध्या ते एका वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आहे. अजिंक्य यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला होता ज्यात ते मुलीची काळजी घेताना दिसले होते. अजिंक्य यांची मुलगी तनया देव स्पेशल चाइल्ड आहे. त्यांनी तिच्यासाठी वेगळी शाळा देखील उभारली आहे. आता त्या शाळेत अनेक मुलं शिकत आहेत. पहिल्यांदाच अजिंक्य यांनी त्यांच्या मुलीबद्दल भाष्य केलंय. .अजिंक्य यांनी विशेष मुलांसाठी अकॅडमी ऑफ लर्निंग अँड डेव्हलपमेंट ही शाळा सूरू केलीये. ही शाळा आता विशेष मुलांसाठी घर झालीये. राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अजिंक्य म्हणाले, 'आम्ही दोघेही म्हणजेच माझी पत्नी आणि मी या प्रवासाचे तितकेच भागीदार आहोत कारण आमची मुलगी आहे. आणि आम्ही जे काही करतोय ते तिच्यासाठी करतोय. त्याचबरोबर समाजातल्या जितक्या मुलांना मदत होतेय ते आमचं भाग्य आहे. आम्ही फक्त समाजाला देतोय. माझी मुलगी आहे आणि ही इथली सगळी मुलं माझीच आहेत. असं समजूनच आम्ही सगळे काम करतो. इथले सगळे त्याच विचाराने काम करतात.' .मी स्वतःला भाग्यवान समजतोपुढे बोलताना अजिंक्य म्हणाले, 'आमच्या मुलीची गरज म्हणून नाही तर मी स्वतःला भाग्यवान समजतो की आम्हाला अशी मुलगी मिळाली जिने आम्हाला शिकवलं की अशी बरीच तिची भावंडं आहेत ज्यांना गरज आहे. देवाच्या कृपेने आम्ही त्यांच्यासाठी करू शकतोय आणि जो पर्यंत होईल तोपर्यंत करत राहणार. या प्रत्येक मुलामध्ये काहीतरी खास आहे. जेव्हा देव एक क्षमता काढून घेतो तेव्हा दुसरी क्षमता आपल्याला देत असतो. तसंच ही मुलं आपापल्या पद्धतीने खास आहेत.'.'धुरंधर'मधील २० वर्षीय अभिनेत्री आणि सचिन तेंडुलकर यांचा नेमका संबंध काय? सोशल मीडियावर रंगली चर्चा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.