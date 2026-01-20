Akshay Kumar : एका क्षणात सगळं बदललं… अक्षय कुमारच्या वाहनाचा भीषण अपघात, रिक्षाचालक मृत्यूशी झुंजतोय, कसा घडला अपघात? Video पाहा

बॉलीवूड अभिनेता अक्षय कुमार परदेशातील दौऱ्यावरून मुंबईत परतत असताना त्यांच्या ताफ्यातील एका वाहनाला सोमवारी रात्री अंधेरी-जुहू परिसरात भीषण अपघात झाला. अक्षय यांच्या मर्सिडीज कारने एका रिक्षाला जोरदार धडक दिली, ज्यामुळे रिक्षा पूर्णपणे चुरा झाली आणि मर्सिडीज कार पलटी होऊन रिक्षावरच कोसळली..मिळालेल्या माहितीनुसार, अक्षय कुमार आणि त्यांच्या पत्नी ट्विंकल खन्ना हे सोमवारी संध्याकाळी विमानतळावरून थेट घरी परतत होते. जुहूतील सिल्व्हर बीच कॅफेसमोरील रस्त्यावर त्यांच्या ताफ्यातील भरधाव वेगाने येणाऱ्या मर्सिडीज कारने समोरून येणाऱ्या रिक्षावर धडक घातली. धडकेमुळे रिक्षा उडून मर्सिडीजच्या दिशेने गेली आणि कार पलटी होऊन रिक्षावर पडली. या अपघाताचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून, त्यात रिक्षामध्ये चालक आणि प्रवासी अडकलेले दिसत आहेत..AKSHAY KUMAR VIDEO VIRAL: फिल्म कशी वाटली?... चेहऱ्यावर मास्क, हातात माइक... 'हाऊसफूल 5'चा रिव्ह्यू घ्यायला पोहचला स्वत: अक्षय कुमार.अपघातानंतर परिसरातील लोक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी रिक्षात अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला. या दरम्यान अक्षय कुमार हे आपल्या गाडीतून खाली उतरले आणि परिस्थितीचा आढावा घेतला. मात्र, काही वेळानंतर ते आणि त्यांचे कुटुंबीय दुसऱ्या वाहनाने पुढील प्रवासाला निघून गेले..प्रकृती चिंताजनकया अपघातात रिक्षाचालक बसित खान हे गंभीर जखमी झाले असून, त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. डॉक्टर त्यांना मृत्यूशी झुंजवत आहेत. अपघातात अन्य कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची माहिती नाही. रिक्षामध्ये प्रवासी असल्याचे व्हिडिओत दिसत असले तरी त्यांच्या स्थितीबाबत स्पष्ट माहिती उपलब्ध नाही..तात्काळ तपास सुरूजुहू पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन तात्काळ तपास सुरू केला. अपघातग्रस्त मर्सिडीज कार जप्त करण्यात आली आहे. प्राथमिक तपासात भरधाव वेग आणि बेफाम चालवणीमुळे हा अपघात झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. रिक्षाला प्रथम धडक बसल्यानंतर ती मर्सिडीजवर परत धडकली, ज्यामुळे कार पलटी झाली..तपशील गोळाया घटनेबाबत पोलिस अधिक तपशील गोळा करत आहेत. अपघाताचे कारण आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी सीसीटीव्ही फुटेज आणि साक्षीदारांच्या जबानींचा आधार घेतला जाणार आहे. अक्षय कुमार यांच्या प्रवक्त्याकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही..Akshay Kumar : अक्षय कुमारच्या मुलीकडून मागितले न्यूड फोटो; ऑनलाइन गेम खेळताना अजिबात करू नका 'या' 3 चुका, नाहीतर.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.