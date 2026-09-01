का मोडला 'आई कुठे काय करते' फेम अभिनेत्रीचा संसार? म्हणाली, 'एखाद्याला निघून जायचं असतं तेव्हा...'

गेल्या काही वर्षात सिनेसृष्टीत घटस्फोट घेण्याचं प्रमाण वाढताना दिसतंय. यापूर्वी कलाकार घटस्फोटाच्या बातम्या लपवून ठेवण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र आता सोशल मीडियामुळे अशा गोष्टी फारकाळ लपून राहत नाहीत. बॉलिवूडप्रमाणे गेल्या वर्षभरात घटस्फोट घेणाऱ्या मराठी कलाकारांची संख्यादेखील बरीच आहे. आदिनाथ कोठारे- उर्मिला कानेटकर नंतर आणखी एका अभिनेत्रीने आपला घटस्फोट झाल्याचं मान्य केलंय. मुलाखतीत तिने त्यामागचं कारणही सांगितलंय. ही अभिनेत्री आहे छोट्या पडद्यावरून आपल्या अभिनयाची छाप पडणारी अक्षया गुरव. 'आई कुठे काय करते' मधील तिची भूमिका चांगलीच गाजली होती. .नुकत्याच राजश्री मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत अक्षया म्हणाली, 'मी खूप खोलवर या गोष्टीबाबत बोलणार नाही. माझ्या वैयक्तिक आयुष्याबाबत सतत बातम्या येत होत्या. मी जर तुम्हाला परमिशन दिलेली नाही तर, तुम्ही माझ्या पर्सनल लाईफबाबत कसं बोलू शकतात? मला या गोष्टी पटल्या नाहीत. मग मला असं वाटलं की, कदाचित यावर कुठेतरी बोलावं लागेल. जे काही लोकांनी वाचलं आहेस पाहिलं आहे, ते खरं आहे. पण आम्ही आजही चांगले मित्र आहोत. आम्ही दोघेही एकाच इंडस्ट्रीत काम करत आहोत.'.अक्षया पुढे म्हणाली, ''जर पुढे जाऊन आम्हा दोघांना एकत्र काम करावं लागेल, तर नक्कीच करु. त्यालाही आवडेल, मलाही काम करायला आवडेल. काही गोष्टी आपण लेट गो करायला शिकलं पाहिजे. मला एका जवळच्या व्यक्तीने सांगितलं होतं की, प्रेमात माणसाने निस्वार्थी असलं पाहिजे, स्वार्थी नाही. जर एखाद्याला आपल्या आयुष्यातून निघून जायचं आहे. कायमचं निघून जायचं आहे, तर त्याला जाऊ द्यायचं. थांबवण्यात अर्थ नाही. जर त्या व्यक्तीला थांबायचं असेल, तर, तुम्ही त्या व्यक्तीला थांबवू शकता. नसेल तर, लेट गो केलं पाहिजे.' .ती पुढे म्हणाली, ' मला ठाऊक आहे की, मी या गोष्टी आता स्ट्राँगली बोलत आहे, पण मी या गोष्टीतून गेले आहे. त्रास झाला आहे. खूप रडले, खूप वाईट वाटलं. आयुष्य इथेच नाही थांबत. एका वेळानंतर या गोष्टी चेहऱ्यावर दिसू लागतात. मला माझी ब्युटी आणि कामं हातातून घालवायचं नव्हतं. मी काम आणि माझी पर्सनल लाईफ वेगळी ठेवते.' अक्षयाने २०१७ साली पती भूषण वाणी याच्याशी लग्न केलेलं. मात्र ८ वर्षात त्यांनी घटस्फोट घेतला. . १०२ पेक्षा जास्त ताप तरीही निवेदिता सराफ यांनी केलं 'कृष्णाईच्या लेकी'चं शूटिंग; अभिनेत्याच्या हातालाही होती सलाइन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.