एखादी मुलगी फुल फिगर्ड आहे ती... नवरात्रीतल्या बोल्ड फोटोशूटवर अक्षया नाईकची सडेतोड प्रतिक्रिया; ट्रोलर्सना म्हणाली

'सुंदरा मनामध्ये भरली' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षया नाईक सोशल मीडियावर सक्रीय असते. ती कायम तिची मतं बिनधास्तपणे मांडताना दिसते. ती मराठीसोबतच हिंदी मालिकेतही झळकली आहे. तिने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' मध्येही महत्वाची भूमिका साकारली होती. मात्र मध्यंतरी अक्षया गाजलेली ती तिच्या बोल्ड फोटोशूटमुळे. अक्षयाने नवरात्रीत बोल्ड फोटोशूट केलं होतं. ज्यावर अनेकांनी तिचं कौतुक केलेलं तर अनेकांनी टीका केलेली. आता सकाळ प्रीमिअरला दिलेल्या मुलाखतीत तिने यावर भाष्य केलंय. .सकाळ प्रीमियरला दिलेल्या मुलाखतीत तिने ट्रोलिंगबद्दल भाष्य केलंय. यात बोलताना ती म्हणाली, 'खरं सांगायचं झालं तर लोक कायम ट्रोल करणार. शिवाय कलाकारांना तर सगळ्यात आधी ट्रोल करतात. कलाकार आणि क्रिकेटर्सना कायम ट्रोल केलं जातं. कारण, आपल्याकडे क्रिकेटला खूप जास्त मानलं जातं. आता ट्रोलिंग आणि सेलिब्रिटी हे एक समीकरण झालंय. जेव्हा आम्ही फोटोशूट करत होतो तेव्हा मला माहिती होतं की हे लोक चांगल्या पद्धतीने घेणार नाहीत. पण, मी या सगळ्यासाठी तयार होते. मी सोशल मिडिया दोन गोष्टींसाठी वापरते, एक म्हणजे- असा एक प्लॅटफॉर्मवर जिकडे मला व्यक्त होता येईल.' .ती पुढे म्हणाली, 'दुसरं म्हणजे- काहीतरी चांगलं करावं, लोकांपर्यंत एक चांगला मेसेज द्यावा, यासाठी वापरते. हे माझं सोशल मिडिया आहे त्याच्यावर मी काय टाकणारे हे मीच ठरवणार. त्याच्यावरती दुसऱ्याचं काय म्हणणं आहे, याकडे मी लक्षच देत नाही. हा माझा नवरात्रीतला तिसरा की चौथा लूक होता. पहिला जो लूक मी राणीचा केला होता तो फुल स्लिव्ह्स, फुल साईज, डबल कपडे घातले आणि लांब केस होते, कुठेही काही दिसत नाही.तेव्हा तर हे लोक आले नाही हे म्हणायला की, 'अरे वाह! खूप छान पूर्ण कपडे घातले आहेस तू...'तेव्हा तर कोणी आलं नाही.'.अक्षया म्हणाली, 'प्रत्येकवेळी जेव्हा एखादी गोष्ट होते तेव्हाच का या ट्रोलर्सना पुढे येऊन बडबड करायची असते. लोकं बोलणारी बोलणारच आहेत. मी ते पहिल्यांदाच एक चॅलेंज म्हणून घेतलं. ते फोटोशूट लोकांसाठी बोल्ड होतं कारण त्यांनी मला कधी अशा कपड्यांमध्ये पाहिलं नव्हतं. पण, आम्ही कलाकार आहोत, हे करावं तर लागणार. डर्टी पिक्चरमध्ये तुम्ही विद्या बालनला बघू शकता किंवा तुम्ही देसी गर्लमध्ये प्रियांका चोप्रा जी साडी नेसली तो लूक पाहू शकता. आजही लोकांच्या डोक्यात ही इमेज नाही आहे, एखादी मुलगी जी थोडीशी फुल फिगर्ड आहे.ती असे कपडे घालू शकते तिला त्यांनी स्विकारलेलं नाही. मी त्या फोटोशूटसाठी मी प्रॉपर साडी गुंडाळली होती.'