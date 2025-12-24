Premier

एखादी मुलगी फुल फिगर्ड आहे ती... नवरात्रीतल्या बोल्ड फोटोशूटवर अक्षया नाईकची सडेतोड प्रतिक्रिया; ट्रोलर्सना म्हणाली-

AKSHAYA NAIK ON BOLD PHOTOSHOOT: पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षया नाईक हिने नवरात्रीत बोल्ड फोटोशूट केलं होतं. आता त्यावर तिने भाष्य केलंय.
akshaya naik on her bold scene

akshaya naik on her bold scene

esakal

Payal Naik
Updated on

'सुंदरा मनामध्ये भरली' या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या मनात घर करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षया नाईक सोशल मीडियावर सक्रीय असते. ती कायम तिची मतं बिनधास्तपणे मांडताना दिसते. ती मराठीसोबतच हिंदी मालिकेतही झळकली आहे. तिने 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' मध्येही महत्वाची भूमिका साकारली होती. मात्र मध्यंतरी अक्षया गाजलेली ती तिच्या बोल्ड फोटोशूटमुळे. अक्षयाने नवरात्रीत बोल्ड फोटोशूट केलं होतं. ज्यावर अनेकांनी तिचं कौतुक केलेलं तर अनेकांनी टीका केलेली. आता सकाळ प्रीमिअरला दिलेल्या मुलाखतीत तिने यावर भाष्य केलंय.

Loading content, please wait...
Marathi Actress
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com