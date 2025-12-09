काय सांगता! 'धुरंधर'च्या सेटवर ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन जायचा अक्षय खन्ना; पण का? हे होतं कारण

सध्या सगळीकडे फक्त रणवीर सिंगच्या 'धुरंधर' चित्रपटाचीच चर्चा आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालतोय. या चित्रपटात रणवीर हा एक एजंट दाखवण्यात आलाय जो भारतातून पाकिस्तानात जातो आणि तिथे राहून दहशतवाद्यांची माहिती भारताला पुरवतो. ही कहाणी खऱ्या घटनेवर आधारित असल्याचं सांगण्यात येतं. यात मुंबईत झालेल्या २६ / ११च्या हल्ल्याबद्दलही दाखवण्यात आलंय. यात रणवीरसोबत आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, राकेश बेदी हे कलाकार आहेत. त्यातही अभिनेता अक्षय खन्ना याच्या अभिनयाची आणि लूकची जोरदार चर्चा रंगलीय. मात्र अक्षय सेटवर ऑक्सिजन सिलेंडर घेऊन जायचा. त्यामागे कारणही तसंच महत्वाचं होतं. .'धुरंधर' मधील अक्षयच्या भूमिकेची सध्या जोरदार चर्चा आहे. सिनेमातील सगळ्याच पात्रांवर अक्षय भारी पडल्याचं बोललं जातंय. अक्षय खन्नाने 'धुरंधर' सिनेमात रहमान डकैत या खलनायकाची भूमिका साकारली आहे. निगेटिव्ह भूमिका साकारुनही अक्षयला प्रेक्षकांचं चांगलं प्रेम मिळतंय. त्याचं गाणंही सोशल मीडियावर चांगलंच गाजतंय ज्यात तो इतर दहशतवाद्यांसोबत नाचताना दिसतोय. मात्र अशातच त्याच्याबद्दल एक अनोखी माहिती समोर येतेय. अक्षय खन्ना सेटवर चक्क ऑक्सिजन सिलेंडर सोबत घेऊन जायचा. .अक्षयचं एक गाणं जे चाहत्यांमध्ये व्हायरल होतंय ते लडाखमध्ये शूट झालंय. लडाखमध्ये ऑक्सिजनची पातळी कमी असते. जेव्हा शूटिंग करण्यात आली तेव्हाही ऑक्सिजन लेव्हल कमी होती. त्यामुळे अक्षयला श्वास घ्यायला त्रास व्हायचा. म्हणून अक्षय खन्ना एक छोटा ऑक्सिजन सिलेंडर सोबत ठेवायचा. जेणेकरुन त्याला श्वास घ्यायला मदत व्हायची. त्यामुळे शूटिंग नसेल तेव्हा अक्षय ऑक्सिजन सिलेंडरच्या साहाय्याने मास्क लावून सेटवर बसायचा. स्वतःला त्रास होत असतानाही त्याने त्या वातावरणातही शूटिंग पूर्ण केलंय. .अक्षय खन्ना 'धुरंधर'नंतर आता आगामी सिनेमात असूरगुरु शुक्राचार्यंच्या भूमिकेत दिसणार आहे. त्यामुळे 'महाकाली' सिनेमाची सर्वांना उत्सुकता आहे. तर 'धुरंधर' ने आतापर्यंत जगभरात तब्बल १९३ कोटींची कमाई केली आहे. .मराठी अभिनेत्रीने सोडली 'तारक मेहता...' मालिका; आता 'ती' पोस्ट डिलीट करण्यासाठी टीमकडून दबाव, म्हणते- नोकर आणि भाजीवाली... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.