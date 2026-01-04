अर्रर्र खतरनाक! अक्षय खन्नाने केलं प्रभास अन् अल्लू अर्जुनचं गर्वहरण; एका वर्षात बनवला जबरदस्त रेकॉर्ड

अभिनेता अक्षय खन्ना याच्यासाठी २०२५ हे वर्ष भरभराटीचं ठरलंय. वर्षाच्या सुरुवातीला 'छावा' या चित्रपटात त्याने विक्की कौशलसोबत मुघल सम्राट औरंगजेबाची भूमिका साकारली होती. तर वर्षाच्या शेवटी आदित्य धर दिग्दर्शित 'धुरंधर' मध्ये रणबीर सिंगसोबत त्याने 'रहमान डकैत' या पाकिस्तानी गँगस्टरच्या भूमिकेत प्रेक्षकांची मनं जिंकली. या दोन्ही भूमिकांसाठी त्याचं अजूनही कौतुक होतंय. आता अक्षय चक्क साऊथच्या अभिनेत्यांचे रेकॉर्ड तोडत आहे. एकाच वर्षात २००० कोटींची कमाई करणारा तो दुसरा भारतीय अभिनेता बनलाय. .'छावा' आणि 'धुरंधर'ची छप्परफाड कमाई'छावा' आणि 'धुरंधर' या दोन्ही चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर तुफान कमाई केली आहे. विक्की कौशल मुख्य भूमिकेत असलेल्या या चित्रपटाने जगभरात ८०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला असून, २०२५ मधील सर्वाधिक कमाई करणारा तिसरा भारतीय चित्रपट ठरला आहे. तर ५ डिसेंबरला प्रदर्शित झालेला 'धुरंधर' चित्रपट अजूनही चित्रपटगृहात धुमाकूळ घालत आहे. या चित्रपटाने वर्ल्डवाइड १,१०० कोटी रुपयांचा आकडा पार केला असून, २०२५ मधील नंबर १ चित्रपट ठरला आहे..शाहरुख खाननंतर आता अक्षय खन्नाचं नाव'धुरंधर' हा आतापर्यंतच्या सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या भारतीय चित्रपटांपैकी एक ठरला आहे. या यशानंतर शाहरुख खाननंतर अक्षय खन्ना एकाच वर्षात २००० कोटींचा टप्पा पार करणारा दुसरा भारतीय अभिनेता बनला आहे. विनोद खन्ना यांचा मुलगा अक्षय खन्ना याने आता त्या यादीत स्थान मिळवलं आहे, जिथे आतापर्यंत केवळ 'खान'चं वर्चस्व होतं. यापूर्वी फक्त शाहरुख खानने २०२३ मध्ये हा विक्रम केला होता. त्यांच्या 'पठाण', 'जवान' आणि 'डंकी' या तीन चित्रपटांनी मिळून जगभरात २,६८५ कोटींची कमाई केली होती..अल्लू अर्जुन आणि प्रभास यांना टाकले मागेआमिर खानच्या 'दंगल' चित्रपटाने २००० कोटींचा टप्पा गाठला असला तरी, ती कमाई दोन वर्षांत झाली होती. दुसरीकडे, प्रभास आणि अल्लू अर्जुन यांसारख्या दाक्षिणात्य सुपरस्टार्सचे चित्रपट ('बाहुबली २' आणि 'पुष्पा २') १७०० कोटींच्या जवळ पोहोचले होते, पण एकाच वर्षात २००० कोटींचा विक्रम अक्षय खन्ना यांनी करून दाखवला आहे. आता रणबीर कपूरकडे त्याच्या आगामी 'रामायणम्' आणि 'लव्ह अँड वॉर' या चित्रपटांद्वारे या क्लबमध्ये सामील होण्याची संधी आहे. .नटांचं भलं होतंच पण... 'काकण' चित्रपटातील 'त्या' गोष्टीबद्दल जितेंद्र जोशीने व्यक्त केली खंत; म्हणाला- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.