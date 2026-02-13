'अल्फा' चित्रपटाच्या सेटवर आलिया भट्ट आणि बॉबी देओलमध्ये झालं जोरदार भांडण; हे होतं वादाचं कारण

बॉलिवूड अभिनेता बॉबी देओल याची सधया सगळीकडे चर्चा आहे. त्याच्या 'ऍनिमल' या सिनेमाच्या यशानंतर त्याच्या लोकप्रियतेत पुन्हा एकदा वाढ झाली. आता तो लवकरच 'अल्फा' या चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटात त्याच्यासोबत आलिया भट्टदेखील आहे. शर्वरी वाघची देखील चित्रपटात मुख्य भूमिका आहे. या चित्रपटात वूमन पॉवर दिसणार आहे. वूमन सेंट्रिक असणारा हा सिनेमा वायआरएफच्या स्पाय युनिव्हर्समधला महत्वाचा सिनेमात आहे. मात्र आता या सिनेमासंदर्भात एक महत्वाची अपडेट समोर येतेय. या सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान आलिया आणि बॉबी यांच्यात वाद झाल्याचं समजतंय. .१२३ तेलगू रिपोर्टने दिलेल्या माहितीनुसार, 'अल्फा' सिनेमाचा एक सीन शूट करत असताना या दोन अभिनेत्यांमध्ये वाद झालेत. आलिया अनेकदा सीनमध्ये बदल सुचवत असते. तिच्या पद्धतीने तो सिनेमा करण्याचा तिचा प्रयत्न असतो. या चित्रपटाच्या काही सिनमध्येही तिने बदल सांगितले होते. या सीनमध्ये बॉबी देओलदेखील होता. मात्र त्याला आलियाने सांगितलेले बदल पटले नाहीत. तो त्याच सीनवर ठाम होता. हा वाद टोकाला गेला. वाद इतका वाढला की सेटवर काही काळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. शेवटी सिनेमाचा निर्माता आदित्य चोप्रा याला मध्ये पडावं लागलं. त्यानंतर शूटिंग पूर्ण करण्यात आलं. .ही बातमी खरी की खोटी याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती आलेली नाही. मात्र हा सिनेमा आदित्य चोप्रा ओटीटीवर रिलीज करणार आहे. तर आलियाचा या गोष्टीला देखील विरोध आहे, तिला हा सिनेमा चित्रपटगृहातच प्रदर्शित करायचंय. कारण हा वुमन सेंट्रिक सिनेमा आहे. यात हिरो नाही तर शिरोज आहेत. वायआरएफच्या स्पाय युनिव्हर्समध्ये वुमन पॉवर दाखवणारा हा सिनेमा असल्याने तिला तो सिनेमागृहातच प्रदर्शित व्हायला हवाय. आता आदित्य चोप्रा याबद्दल काय निर्णय घेणार हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .गेले २ दिवस 'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरात दिसत नाहीये आयुष संजीव; समोर आलंय मोठं कारण, काय घडलंय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.