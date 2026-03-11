फक्त सहा एपिसोड पण थरकाप उडवणारी थ्रिलर सीरिज; कुठल्या OTT वर नाही, युट्यूबवर तोडतेय रेकॉर्ड, तुम्ही पाहिलीये?

२०२३ मध्ये ओटीटी आणि टेक विश्वात एक आगळावेगळा कल पाहायला मिळाला, जिथे अनेक कंपन्यांनी आपल्या दर्जेदार मिनी-सीरीज कोणत्याही सबस्क्रिप्शनशिवाय थेट यूट्यूबवर विनामूल्य रिलीज केल्या. याच ट्रेंडचा भाग असलेली 'एलियनेटेड' (Alienated) ही इंग्लिश मिनी-सीरीज सध्या यूट्यूबवर व्ह्यूजचे सर्व रेकॉर्ड मोडत असून प्रेक्षकांची पसंती मिळवत आहे. या सीरीजचा पहिला भाग ७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी 'मीडियाकॉर्प ड्रामा'च्या यूट्यूब चॅनेलवर प्रदर्शित झाला होता. याचे दिग्दर्शन ग्लेन चॅन आणि डोयोन नोह यांनी केले असून, विशेष म्हणजे डोयोन नोह यांनीच मूळ कोरियन लघुपट 'ह्युमन फॉर्म' बनवला होता, ज्याच्या संकल्पनेवर ही संपूर्ण सीरीज आधारित आहे..या सीरीजची कथा 'लूना' नावाच्या एका शालेय मुलीभोवती फिरते, जिला शाळेत सतत बुलींगचा (त्रासाचा) सामना करावा लागतो. तिच्या आयुष्यात तेव्हा एक वळण येते जेव्हा तिची भेट एका अनाकलनीय शक्तीशी होते, जी तिला विविध समांतर जगांची (Alternate Realities) सफर घडवते. लूनाला प्रत्येक वेळी असं वाटतं की नवीन जगात तिचं आयुष्य सुखी होईल, परंतु दरवेळी वास्तव अधिक भयावह आणि गुंतागुंतीचं होत जातं. या सीरीजमधील 'Be Careful What You Wish For' आणि 'Human Form' सारखे एपिसोड्स मानवी स्वभावाचा काळा पैलू उलगडतात. सौंदर्याचे निकष, सामाजिक दबाव आणि स्वतःची ओळख शोधताना होणारी ओढाताण यात 'सायकोलॉजिकल हॉरर' पद्धतीने मांडली आहे..अवघ्या ६ एपिसोड्सच्या या मालिकेने जागतिक स्तरावर आपली मोहोर उमटवली आहे. 'वर्ल्ड मीडिया फेस्टिव्हल २०२५' मध्ये या सीरीजला सुवर्णपदक मिळाले असून 'न्यूयॉर्क फेस्टिव्हल २०२४' मध्येही ती फायनलिस्ट ठरली होती. यूट्यूबवर याच्या पहिल्याच भागाला ५ लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले असून इतर भागांनाही प्रेक्षकांचा उदंड प्रतिसाद मिळत आहे. सध्या ही सीरीज यूट्यूब, मी वॉच आणि टुबी यांसारख्या प्लॅटफॉर्मवर मोफत उपलब्ध आहे. मात्र, ही सीरीज मूळ इंग्रजी भाषेतच असून तिचा हिंदी किंवा मराठी व्हर्जन उपलब्ध नाही..सिग्नल तोडला अन् पूजा सावंतला पोलिसांनी पकडलं; आयडीवरचं आडनाव वाचताच... अभिनेत्रीने सांगितला किस्सा .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.