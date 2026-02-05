Premier

OTT वर आणखी एक कोर्टरूम ड्रामा; ‘अमर विश्वास’चा ट्रेलर प्रसिद्ध; मुख्य भूमिकेत झळकणार हे अभिनेते

RAJIV KHANDELWAL NEW WEB SIRIES AMAR VISHWAS: राजीव खंडेलवालची प्रमुख भूमिका असलेली 'अमर विश्वास' वेब सिरीज लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला
अ‍ॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरने त्यांच्या आगामी 'अमर विश्वास' या ओरिजनल सिरीजचा जबरदस्त ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. ही मालिका सत्ता, गुन्हेगारी आणि कायदेशीर लढाईवर आधारित एक उत्कंठावर्धक 'कोर्टरूम ड्रामा' आहे. यामध्ये अभिनेता राजीव खंडेलवाल मुख्य भूमिकेत असून त्याच्यासोबत रवी बहल, आमिर अली आणि बरखा बिष्ट हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.

