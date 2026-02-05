OTT वर आणखी एक कोर्टरूम ड्रामा; ‘अमर विश्वास’चा ट्रेलर प्रसिद्ध; मुख्य भूमिकेत झळकणार हे अभिनेते

अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरने त्यांच्या आगामी 'अमर विश्वास' या ओरिजनल सिरीजचा जबरदस्त ट्रेलर प्रदर्शित केला आहे. ही मालिका सत्ता, गुन्हेगारी आणि कायदेशीर लढाईवर आधारित एक उत्कंठावर्धक 'कोर्टरूम ड्रामा' आहे. यामध्ये अभिनेता राजीव खंडेलवाल मुख्य भूमिकेत असून त्याच्यासोबत रवी बहल, आमिर अली आणि बरखा बिष्ट हे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत..काय आहे मालिकेची कथा?ही कथा एका प्रसिद्ध चित्रपट निर्मात्याच्या हत्येपासून सुरू होते. या हत्येचा आरोप 'बहार चक्रवर्ती' नावाच्या एका तरुणीवर येतो. संपूर्ण जग तिला दोषी मानत असताना, वकील 'अमर विश्वास' (राजीव खंडेलवाल) तिची बाजू लढवायला उभा राहतो. अमर हा एक चाणाक्ष वकील आहे, ज्याला माहिती आहे की जे दिसतंय त्यापेक्षा सत्य खूप खोलवर दडलेले आहे. ही केवळ एक केस नसून, त्यामागे शोषण आणि मोठ्या षडयंत्राचे जाळे पसरलेले आहे..विशेष म्हणजे, ही सिरीज प्रसिद्ध मराठी लेखक सुहास शिरवळकर यांच्या लोकप्रिय कादंबरीवर आधारित आहे. अर्जुन सिंह बरान आणि कार्तिक डी. निशांदार (GSEAMS) यांनी या मालिकेची निर्मिती केली आहे. अमर विश्वास' ही सिरीज ११ फेब्रुवारी २०२६ पासून अॅमेझॉन एमएक्स प्लेयरवर विनामूल्य पाहता येईल. तुम्ही ही मालिका एमएक्स प्लेयर अॅप, अॅमेझॉन शॉपिंग अॅप, प्राइम व्हिडिओ आणि फायर टीव्हीवर पाहू शकता..TRP मध्ये कमळी, स्वानंदी अन् तारिणीचं वर्चस्व! स्टार प्रवाहच्या टॉप मालिकांना धोबीपछाड; कोण कुठल्या स्थानावर? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.