काही निर्मात्यांची मस्ती उतरवली पाहिजे.... दिग्पाल लांजेकरांवर संतापले अमेय खोपकर; म्हणाले- महाराजांवर सिनेमा म्हणून मी गप्प...

येत्या काही दिवसात मोठंमोठे मराठी सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. मात्र मराठी सिनेमांच्या तारखा कायमच निर्मात्यांच्या डोक्याचा ताप बनतो. एका दिवशी तीन- चार मराठी सिनेमे प्रदर्शित केले जातात. ज्यामुळे प्रेक्षक नाहीत. येत्या ३० तारखेला अमेय खोपकरांचा 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' हा चित्रपट प्रदर्शित होतोय. तर काही दिवसांपूर्वी दिग्पाल लांजेकरांनीही त्यांच्या 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' या चित्रपटाची तारीख बदलून ३० जानेवारी केली. याबद्दल अमेय यांनी दिग्पाल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी त्यावर बोलण्याचीही तसदी घेतली नसल्याचा आरोप अमेय खोपकर यांनी केलाय. .मी गप्प बसणार नाही‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’च्या संगीत अनावरण सोहळ्यात अमेय खोपकर म्हणाले, 'मला एक गोष्ट सांगायची आहे, मी या गोष्टीचा निषेध करतोय. ही गोष्ट मला सांगायलाच पाहिजे. कारण- इतर निर्माते गप्प बसतात. मी गप्प बसणार नाही. मी बोलणार. विषय असा आहे की, ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’च्या प्रदर्शनाची तारीख मी इतर तीन सिनेमांसाठी पुढे ढकलली. इतर चित्रपट चालावेत, त्यांचा बिझनेस व्हावा, आपण नंतर येऊ, असा विचार करून मी माझ्या सिनेमाचं प्रदर्शन तीन आठवडे पुढे ढकललं. आता तीन-चार दिवसांपूर्वी दिग्पाल लांजेकरनं त्याचा ऐतिहासिक सिनेमा येणार असल्याचं सांगितलं. तो सिनेमा १६ फेब्रुवारी रोजी येणार होता. ही तारीखसुद्धा त्यानं सांगितली होती; पण त्याची तारीख त्यानं अचानक ३० जानेवारी केली. कुणाला विचारलंही नाही, कुणालाच सांगितलं नाही. काही नाही.”.त्यानं माझा आतापर्यंत एकही कॉल उचलला नाहीनंतर अमेय खोपकर म्हणाले, “याबद्दल मला कळलं, तेव्हा मी दुसऱ्या दिवशी दिग्पाल लांजेकरला फोन लावला. म्हटलं, ‘माझ्या चित्रपटाची मी तारीख अगोदरच सांगितली आहे. तुम्ही हे करू नका, हे चुकीचं आहे.’ त्यावर त्याचं उत्तर होतं, ‘ओह, अच्छा सॉरी. तुमचा सिनेमा आहे का? मला हेच कळलं नाही. तुमचा सिनेमा आहे का म्हणजे काय?’ त्यानंतर त्यानं मला सांगितलं की, ‘हे डिस्ट्रीब्युटरचं म्हणणं आहे.’ त्यावर मी म्हटलं, ‘डिस्ट्रीब्युटरचा यात काहीही संबंध नसतो. चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख निर्माता ठरवतो.’ मी त्यांना म्हटलं, ‘तुम्ही तुमच्या सिनेमाच्या प्रदर्शनाची तारीख बदला. तुमचा सिनेमा मोठा आहे. तो चालला पाहिजे. तुम्हालासुद्धा थिएटर मिळाले पाहिजेत‘. इतकं बोलून मी त्याला “मला काय ते सांगा,‘ असं म्हटलं. त्यावर तो कॉल करतो, असं म्हणाला. पण, त्यानंतर त्यानं माझा आतापर्यंत एकही कॉल उचलला नाही. त्यानंतर मी विषय सोडून दिला; पण मी याचा निषेध करतो.”.दिग्पाल लांजेकरनं असाच आगाऊपणा केलापुढे ते सांगतात, “छत्रपती शिवाजी महाराजांवर सिनेमा आहे, ऐतिहासिक सिनेमा आहे म्हणून मी गप्प आहे. एका दिवसात असे दोन-दोन, तीन-तीन सिनेमे येतात आणि आपण गप्प बसतो. यावर कुणी काही बोलत नाही. म्हणून काही निर्माते खरंच शेफारले आहेत. काही निर्मात्यांची मस्ती उतरवली पाहिजे. त्यांना बॅन करण्याची गरज आहे. दिग्पाल लांजेकरनं असाच आगाऊपणा केला. निर्माता संघ आणि महामंडळाला सांगावं लागेल की, त्याला बॅन करावं. का नाही बॅन करायचं? आमच्या सिनेमात दीडशे-दोनशे लोकांनी मेहनत केली आहे, त्यांची मेहनत फुकट जाणार? कलाकारांनीसुद्धा दिवस-रात्र मेहनत केली आहे. असो… मी फक्त याचा निषेध करतोय. त्यांनादेखील थिएटर मिळू दे आणि आम्हालासुद्धा थिएटर मिळू दे.” यावर आता दिग्पाल काय भूमिका घेणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. .लोक म्हणू लागले गौतमीने राधाची लायकी काढली... 'या' घटनेनंतर सुरू झालं राधा आणि गौतमीमधलं वैर; नेमकं काय घडलेलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.