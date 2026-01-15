Premier

काही निर्मात्यांची मस्ती उतरवली पाहिजे.... दिग्पाल लांजेकरांवर संतापले अमेय खोपकर; म्हणाले- महाराजांवर सिनेमा म्हणून मी गप्प...

Amey Khopkar's Anger On Digpal Lanjekar: अमेय खोपकर यांनी दिग्पाल लांजेकरांवर आरोप करत ते फोन उचलत नसल्याचं सांगितलं आहे. सोबतच त्यांच्या चुकीच्या वागण्यासाठी त्यांच्यावर बॅन लावण्याचीही मागणी केलीये.
amey khopkar on digpal lanjekar

amey khopkar on digpal lanjekar

esakal

Payal Naik
Updated on

येत्या काही दिवसात मोठंमोठे मराठी सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. मात्र मराठी सिनेमांच्या तारखा कायमच निर्मात्यांच्या डोक्याचा ताप बनतो. एका दिवशी तीन- चार मराठी सिनेमे प्रदर्शित केले जातात. ज्यामुळे प्रेक्षक नाहीत. येत्या ३० तारखेला अमेय खोपकरांचा 'पुन्हा एकदा साडे माडे तीन' हा चित्रपट प्रदर्शित होतोय. तर काही दिवसांपूर्वी दिग्पाल लांजेकरांनीही त्यांच्या 'रणपती शिवराय स्वारी आग्रा' या चित्रपटाची तारीख बदलून ३० जानेवारी केली. याबद्दल अमेय यांनी दिग्पाल यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी त्यावर बोलण्याचीही तसदी घेतली नसल्याचा आरोप अमेय खोपकर यांनी केलाय.

Loading content, please wait...
marathi movie
digpal lanjekar
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.