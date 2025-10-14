अमिताभ बच्चन यांची मोठी गुंतवणूक; अलिबागमधील 'या' गावात खरेदी केली जमीन; कितीचा झाला व्यवहार?

गेल्या काही वर्षात अलिबाग हे खूप मोठं पर्यंटन स्थळ म्हणून उदयाला आलं आहे. याच दरम्यान अलिबागमधल्या जमिनीच्या किमतीदेखील प्रचंड वाढल्या आहेत. कलाकार हे कायम सेकंड होमला महत्व देताना दिसतात. कधीकधी आरामासाठी ता कधीकधी गुंतवणूक म्हणून कलाकार अलिबागमध्ये जागा घेताना दिसतात. शाहरुख खान, रणवीर सिंग, दिपीका पादुकोण, अनुष्का शर्मा यांनी आधीच अलिबागमध्ये इन्व्हेस्ट केलं आहे. आता त्यांच्या पाठोपाठ अभिनेते अमिताभ बच्चन यांनीही अलिबागमध्ये जमीन खरेदी केली आहे. आता अमिताभदेखील अलिबागकर झाले आहेत. .बॉलिवूडचे अँग्री यंग मॅन अमिताभ बच्चन ८३ वर्षाचे झालेत. मात्र या वयातही त्यांते प्रत्येक चित्रपटात त्यांचं १०० टक्के देतात. तर अलिबागमध्ये गेल्या काही वर्षात अनेक बडे उद्योजक, कलावंत आणि क्रिकेटपटू यांनी गुंतवणूक केली आहे. शाहरुख खान, अक्षय खन्ना, रणवीर सिंग, दिपीका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, राम कपूर क्रिती सॅनन पाठोपाठ आता बीग बी अमिताभ बच्चन यांनाही अलिबाग मध्ये विकसित भूखंड खरेदी केले आहेत. अलिबागमधील मुनवली येथे त्यांनी ८ हजार ८८० स्केअर फुटाचे तीन विकसित भुखंड खरेदी केले आहेत. ज्याचं बाजारमुल्य ६ कोटी ५९ कोटी रुपये आहे. .नुकतीच या खरेदी व्यवहाराची अलिबाग येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करण्यात आली असून, ज्यासाठी अमिताभ बच्चन यांनी ३९ लाख ५८ हजार रुपयांचा मुंद्रांक शुल्क तर ९० हजार रुपये नोंदणी शुल्क भरले आहे. अमिताभ बच्चन यांनी खरेदी केलेल्या भुखंडामध्ये ३ हजार ७६० चौरस फुट, २ हजार ५८० चौरस फुट आणि २ हजार ५४० चौरस फुट अशा तीन भुखंडांचा समावेष आहे. ज्याचं बाजार मुल्य अनुक्रमे २ कोटी ७९ लाख, १ कोटी ९२ लाख आणि १ कोटी ८८ लाख असं आहे. .सध्या अलिबागमध्ये अनेक कामं वेगाने सुरू झाली आहेत. बारमाही सागरी रो रो वाहतुक सेवा, अटल सेतू पाठोपाठ आता रेवस करंजा पुलाचं काम देखील सुरू झालं आहे. त्यामुळे मुंबई ते अलिबाग हे अंतर आता एका तासावर येणार आहे. त्यामुळे आधीच मोठ्या कंपन्या अलिबागमध्ये त्यांचं बस्तान मांडताना दिसतायत. दुबईतील बुर्ज खलिफा इमारत बांधणाऱ्या एम्मार कंपनीने अलिबाग मध्ये कासा वेनेरो ८० बंगल्यांचा प्रकल्प सुरु केला आहे. लोढा समुहाने हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा, भास्करनवॉटर फ्रँन्ट सोळा मजली इमारत, हिरानंदानी समुहाने नागाव येथे टाऊनशीप प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. आणि महिंद्रा मेरिडियन ओबेरॉय रिएलिटी ने ८१ एकर जागा अलिबाग तालुक्यातील टेकाळी परिसरात खरेदी केली आहे. ज्यात १५० हून अधिक आलिशान बंगल्यांच्या उभारणी केली जाणार आहे..स्वतः उपाशी राहून मुलाला जेवण भरवत होती गिरीजा ओक; सासूबाई आल्या आणि... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.