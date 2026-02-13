अमृता खानविलकर खऱ्या आयुष्यात फक्त या एका व्यक्तीला घाबरते; कोण आहे ती जिला पाहून अभिनेत्री होते चिडी चूप

आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना भुरळ घालणारी मराठी सिनेसृष्टीची चंद्रमुखी अशी ओळख असणारी लोकप्रिय मराठी कलाकार म्हणजे अमृता खानविलकर. अमृताने आपल्या नृत्याने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना आपलंसं केलं. अमृता मराठीसोबतच हिंदीमध्येही गाजतेय. सध्या अमृता सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. तिची 'तस्करी' ही वेब सीरिज नुकतीच प्रदर्शित झालीये. ज्याला प्रेक्षकांची पसंती मिळतेय. यात अमृता मध्यवर्ती भूमिकेत दिसतेय. अशातच नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत अमृताने तिच्या वैयक्तिक आयुश्याबद्दल खुलासा केला. .अमृताने नुकतीच नवशक्तीला मुलाखत दिली. यात बोलताना अभिनेत्रीने ती कुणाला घाबरते याबद्दल भाष्य केलंय. या मुलाखतीत अमृता म्हणाली, 'मी माझ्या आईला खूप घाबरते. त्यामुळे तिच्या 'डिपार्टमेंट'मध्ये मी कधीच ढवळाढवळ करत नाही. मग ते भाजी आणणं असो किंवा किचनमधील कामं असो.' अमृता खानविलकर पुढे म्हणाली, 'जर कधी रात्री उशिरा भूक लागली, तरी मी स्वतः स्वयंपाकघरात न जाता आईला फोन करून विचारते. मग तिची आई तिला सांगते कुठे काय ठेवले आहे. वेब सीरिजमध्ये मी मिताली कामतची भूमिका साकारली असली, तरी माझ्या रिअल लाईफमधील 'मिताली कामत' (धाक असणारी व्यक्ती) ही माझी आईच आहे.'.अमृताची 'तस्करी: द स्मगलर्स' ही सीरिज नेटफ्लिक्सवर चांगलीच गाजतेय. १४ जानेवारी रोजी प्रदर्शित झालेल्या या सीरिजमध्ये अमृताने मिताली कामत ही भूमिका साकारतेय. यात तिचे ऍक्शन सीन्सदेखील आहेत. हे पाहून नेटकरी तिचं कौतुक करतायत. या सीरिजमध्ये तिच्यासोबत इमरान हाश्मी, शरद केळकर आणि नंदिश संधू यांसारखे तगडे कलाकार आहेत. तिचं 'लग्नपंचमी' हे नाटक देखील गाजतंय. .सगळ्यात कमी वयाची नायिका पडतेय सगळ्यांवर भारी; 'कमळी'ची TRPमध्ये मोठी उडी; जुई गडकरीचं स्थान धोक्यात .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.