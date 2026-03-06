बालकलाकार ते मुख्य अभिनेत्री! अनीत, सारा आणि अदितीच्या अभिनयाची सर्वत्र चर्चा

हिंदी चित्रपटसृष्टीत दरवर्षी अनेक नवे चेहरे पदार्पण करतात, पण काही मोजकेच कलाकार आपल्या पहिल्याच कामातून प्रेक्षकांच्या मनावर ठसा उमटवतात. सध्या अनीत पड्डा, सारा अर्जुन आणि अदिती भाटिया या तीन अभिनेत्रींची जोरदार चर्चा सुरू आहे. आपल्या जबरदस्त अभिनयामुळे या तिघींनी सिनेसृष्टीत आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. . अनीत पड्डा अनीत पड्डा हिने 'सैयारा' या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पाऊल ठेवले. आपल्या पहिल्याच चित्रपटात तिने अत्यंत नैसर्गिक आणि प्रामाणिक अभिनय केला आहे. पडद्यावर तिचा वावर इतका सहज आहे की, प्रेक्षक तिच्या भूमिकेशी लगेच जोडले जातात. इंडस्ट्रीतील एक 'प्रोमिसिंग' चेहरा म्हणून तिच्याकडे पाहिले जात आहे..सारा अर्जुन सारा अर्जुन हे नाव प्रेक्षकांसाठी नवीन नाही. तिने बालकलाकार म्हणून आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती. आता 'धुरंधर' या चित्रपटातून ती एका परिपक्व भूमिकेत प्रेक्षकांसमोर येत आहे. अनेक वर्षांचा अनुभव तिच्या अभिनयातून स्पष्ट दिसतो. या चित्रपटातील तिची भूमिका खूप आव्हानात्मक आणि प्रभावशाली आहे..अदिती भाटिया अदिती भाटियाने देखील बालकलाकार म्हणून अनेक जाहिराती आणि मालिकांमध्ये काम केले आहे. आता ती 'द केरला स्टोरी २' या बहुचर्चित चित्रपटातून मुख्य अभिनेत्री म्हणून पदार्पण करत आहे. या गंभीर विषयाच्या चित्रपटात अदितीने कठीण प्रसंग अत्यंत ताकदीने साकारले आहेत. तिच्या करिअरमधील हा एक अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. . अनीत, सारा आणि अदिती यांसारख्या अभिनेत्रींमुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीत एका नव्या पिढीची सुरुवात झाली आहे. आजचा प्रेक्षक केवळ स्टार्सना नाही, तर चांगल्या अभिनयाला पसंती देतो. या तिघींनी आपल्या पहिल्याच कामाने हे सिद्ध केले आहे की, येणाऱ्या काळात त्या मोठ्या पडद्यावर राज्य करतील..फोटोंमध्ये दिसायला गोड पण खऱ्या आयुष्यात वागायला कसा आहे सोनाली कुलकर्णीचा नवरा कुणाल? अभिनेत्रीनेच सांगितलं .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.