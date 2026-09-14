अंकिता वालावलकरने गणेशोत्सवादिवशीच दिली गुडन्यूज, मुंबईत घेतलं स्वतःचं घर; कुठे आहे तिचा २ बीएचके? म्हणते- सध्या इंटेरिअर...

'बिग बॉस मराठी ५' मधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सर अंकिता वालावलकर सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रीय असते. ती कायमच चाहत्यांसोबत जोडलेली असते. तिचे फॉलोवर्सदेखील तिच्या आयुष्यात काय घडतंय हे जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असतात. अशातच आता अंकिताने चाहत्यांना गुडन्यूज दिलीये. तिने मुंबईत स्वतःचं घर घेतलंय. हे घर कुठेय हे देखील तिने सांगितलंय. .अंकिताने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'स्वत:चं घर असणं, ही मोठी भावना आहे. जेव्हा माझ्या प्रवासाची सुरुवात मुंबईत झाली, तेव्हा याच खोलीत मी माझ्या सिनेमाचं प्रमोशन करण्यासाठी आले होते. ते माझं पहिलं काम होतं, ज्यासाठी मला पैसे मिळाले होते. त्यानंतरचा माझा जो मुंबईत प्रवास आहे, त्या प्रवासात मी नेहमी म्हणायचे की मला घर घ्यायचं आहे. ते घर घेण्यासाठी मी खूप धडपडले आहे, खूप मेहनत केली आहे. आता काहीजण म्हणतील की तू मुंबईत नाही, पनवेलला घर घेतलं आहेस. तो वेगळा वाद आहे. पण, आम्ही जेव्हा देवबागसारख्या गावातून शहरात येतो, तेव्हा आम्हाला ती सगळी मुंबईच वाटते. मोठ्यमोठ्या इमारती वगैरे, हे आमच्यासाठी शहर आहे.' .ती पुढे म्हणाली, 'कुणालला रिस्क घेण्याची थोडी भीती असते. मी कायम त्याला हेच म्हणते की तुम्ही लहान भावंडं असता, त्यांना रिस्क घ्यायला भीती वाटते कारण, मोठी भावंडं सगळी रिस्क घेत असतात. लग्नानंतर आम्ही बऱ्याच इंटरनॅशनल ट्रीप केल्या. मी कुणालला म्हणाले की आपण हे करत राहणार आहोत. पण, मला या पृथ्वीवरती एकतरी कोपरा आपल्या दोघांचा बनलेला हवा आहे. तो मला म्हणाला की तू हट्टी आहेस, तू ऐकणार नाहीस. मी त्याला म्हणाले की मी काहीही करून घेणार. त्याला गावी घर हवं आहे. शहरात फ्लॅटमध्ये राहायचं आहे, असं त्याचं नाही. तो म्हणतो की काही काळानंतर मी निवृत्ती घेणार आणि गावी मला छोटंसं घर, शेती असं काहीतरी हवं आहे. मी विचार केला की गाव आणि शहर या दोघांचा मला समतोल साधावा लागणार. शहरही माझ्यासाठी तितकंच महत्त्वाचं आहे, कारण माझे ब्रँड आहेत. मग मी त्याला म्हणाले की छोटं का होईना पण, काहीतरी घेऊया.'.अंकिता पुढे म्हणाली, 'ज्या दिवशी घराचं टोकन दिलं, त्या दिवशी मी रडले. जेव्हा घराच्या पेपरवर सह्या करायच्या होत्या, तेव्हा कुणाल दोन रात्री झोपलाच नाही. मोठी रिस्क आहे, असं त्याला वाटत होतं. पण, आता त्याला वाटतं की बरं झालं आपण तेव्हा घर घेतलं. तर, हा प्रवास अजूनही चालूच आहे. आता घराचं इंटिरिअर चालू आहे, त्यामुळे हा प्रवास न संपणारा आहे.' मुंबईत राहायला आल्यावर अंकिता तिच्या बहिणींसोबत भाड्याने राहायची. सतत घर बदलावं लागायचं. त्यामुळे आता हे हक्काचं घर तिच्यासाठी खूप खास आहे असं ती म्हणाली. .चाळीतल्या घरात निदान आईच्या खोकण्याचा आवाज ऐकू यायचा पण या भिंतींनी तिचा जीव घेतला; जॅकी श्रॉफ यांनी सांगितली ती सल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.