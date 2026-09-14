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अंकिता वालावलकरने गणेशोत्सवादिवशीच दिली गुडन्यूज, मुंबईत घेतलं स्वतःचं घर; कुठे आहे तिचा २ बीएचके? म्हणते- सध्या इंटेरिअर...

ANKITA WALAWALKAR NEW HOUSE: लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सर अंकिता वालावलकर हिने नुकतीच सोशल मीडियावर गुड न्यूज दिलीये. तिने हक्काचा २ बीएचके घेतलाय.
ankita walawalkar

ankita walawalkar

ESAKAL

Payal Naik
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'बिग बॉस मराठी ५' मधून घराघरात पोहोचलेली लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सर अंकिता वालावलकर सोशल मीडियावर प्रचंड सक्रीय असते. ती कायमच चाहत्यांसोबत जोडलेली असते. तिचे फॉलोवर्सदेखील तिच्या आयुष्यात काय घडतंय हे जाणून घेण्यासाठी उत्सुक असतात. अशातच आता अंकिताने चाहत्यांना गुडन्यूज दिलीये. तिने मुंबईत स्वतःचं घर घेतलंय. हे घर कुठेय हे देखील तिने सांगितलंय.

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