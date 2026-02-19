खरे मूर्ख तर आम्ही... अंकिता वालावलकरने सांगितली सुरजची स्ट्रॅटेजी; त्याने स्वतःला मुद्दाम गरीब दाखवलं...

'बिग बॉस मराठी ५' मध्ये सुरज चव्हाण ट्रॉफीचा विजेता ठरला होता. त्याने ट्रॉफी जिंकली खरी पण तेव्हाही सोशल मीडियावर अनेक नेटकरी तो या ट्रॉफीच्या योग्य नसल्याचं म्हणत होते. केवळ दया म्हणून 'बिग बॉसने ही ट्रॉफी त्याच्या हातात ठेवली. मात्र त्याच्यापेक्षा इतर स्पर्धक जास्त चांगले खेळले असं नेटकऱ्यांचं म्हणणं होतं. सुरजने आपल्याला गेम कळत नसल्याचं म्हटलं होतं. मात्र आता अंकिताने आता त्याचा खरा चेहरा उघड केलाय. त्याला सगळं गेम कळत होता आणि हे आम्हाला घराबाहेर आल्यानंतर समजलं असं म्हणत तिने सुरजची पोलखोल केलीये. .अंकिताने नुकतीच अभिजात मराठीला मुलाखत दिली. यात बोलताना ती म्हणाली, 'घरात असताना आम्हाला असं वाटायचं की सूरजला गेम समजत नाहीये, त्याला कोणाची तरी मदतीची गरज आहे. पण खरं तर, आमच्या आधीच त्याला सगळा खेळ कळला होता. आम्ही ज्या रणनीतीचा विचार करत होतो, त्याही पलीकडे जाऊन तो विचार करत होता. आम्हाला वाटलं आम्ही त्याला सांभाळतोय, पण उलट तोच आम्हाला त्याच्या तालावर नाचवत होता. सूरजने आपलं साधं रूप अशा प्रकारे वापरलं की समोरच्याला तो कधीच स्पर्धक वाटला नाही, आणि हीच त्याची सर्वात मोठी रणनीती होती.' .अंकिता पुढे म्हणाली, 'आजच्या काळात सोशल मीडियावर इमोशनल कंटेंट विकला जातो. जो माणूस स्वतःला बिचारा किंवा गरीब म्हणून प्रोजेक्ट करतो, त्याला लोकांची जास्त सहानुभूती मिळते. सूरजला हे खूप चांगलं कळलं होतं की प्रेक्षकांना काय द्यायचं आहे. सोशल मीडियावर जो बिचारा दिसतो, तो प्रत्यक्षात खूप चतुर असतो. त्याला माहीत असतं की लोकांच्या भावनांशी कसं खेळायचं. जसं बिग बॉसच्या घरात जातीवर भाष्य करण्यावर बंदी आहे, तशीच परिस्थिती किंवा गरिबीवर बोलण्यावरही बंदी असायला हवी. तुमचा गेम खेळा, तुमचं टॅलेंट दाखवा, पण सहानुभूती मिळवण्यासाठी तुमच्या गरिबीचा वापर करू नका. खेळ हा खेळासारखाच व्हायला हवा, तिथे कोणाच्या परिस्थितीचा फायदा उठवू नये.'.अंकिता स्वतःची चूक सांगत म्हणाली, 'सूरजने शिवाजी महाराजांच्या गनिमी काव्याप्रमाणे खेळ खेळला. दिसायला तो साधा दिसायचा, पण आतून तो मास्टरमाईंड होता. आम्ही तिथे मूर्ख ठरलो आणि तो ट्रॉफी घेऊन गेला. असो, आता त्याचं लग्न झालंय आणि तो सुखी आहे, हे पाहून आनंद होतो.' .गेले ६-७ महिने खूप... नैराश्यात गेलेला प्रियदर्शन जाधव; कबुली देत म्हणाला, 'नवीन चित्रपट नाटकं नाहीत, जे आहे ते....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.